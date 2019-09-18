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«По закону» на 17 часов в день отключают свет из-за долгов соседей дачникам Бердска

16:45 18.09.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Электричество дачникам перестанут отключать только после полной оплаты долгов СНТ «Морозовское». Таковы правила, и они законны. Граждан направили за решением вопроса в «Новосибирскэнергосбыт».

По закону на 17 часов в день отключают свет из за долгов соседей дачникам Бердска
Электросети ограничивают свет из-за долгов за электроэнергию

Не перестанут отключать свет на большую часть дня в бердском СНТ «Морозовское», пока должники не заплатят за свет. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в пресс-службе РЭС.

Напомним, что в редакцию обратились дачники, которым каждый день с 5 вечера до 10 утра отключают электроэнергию. Здесь много должников и много заброшенных дач. Но в садовом обществе есть люди, которые исправно платят и живут на дачах круглый год. Как им оставаться на зимовку без света, не ясно.

В пресс-службе «Региональных электрических сетей» подтвердили, что ограничение режима подачи электроэнергии введено по инициативе поставщика из-за долгов по оплате за свет.

— Для решения вопроса, гражданам нужно обратиться в АО «Новосибирскэнергосбыт», — ответили в пресс-службе РЭС вчера, 17 сентября.

Также специалисты электросетей подчеркнули, что отключение законно. Подобные ограничения предусмотрены постановлением правительства РФ от 04.05.2012 №442. Возобновят подачу электроэнергии на полный день, только после оплаты задолженности за электроэнергию.

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