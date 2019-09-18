По соцсетям вычислили избившего молотком продавщицу мигранта в Новосибирске

Подписчица одного из популярных новосибирских пабликов сообщила информацию, позволившую в тот же день задержать подозреваемого – 25-летнего гражданина одной из республик ближнего зарубежья. Информатора полиция поощрит.

Неизвестный мужчина напал на продавщицу и несколько раз ударил ее молотком по голове, причинив тяжелые травмы, после чего скрылся

В Новосибирске подписчик социальной сети помог раскрыть тяжкое преступление, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

31 августа в магазине по улице Титова неизвестный мужчина напал на продавщицу и несколько раз ударил ее молотком по голове, причинив тяжелые травмы, после чего скрылся. Потерпевшая была госпитализирована.

По данному факту следователем отдела полиции №7 «Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 т. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были изъяты видеозаписи с камер наблюдения, запечатлевших предполагаемого преступника. Ориентировка была размещена в средствах массовой информации и социальных сетях. Вскоре в полицию обратилась подписчица одного из популярных новосибирских пабликов, которая сообщила информацию, позволившую в тот же день задержать подозреваемого в совершении преступления – 25-летнего ранее не судимого гражданина одной из республик ближнего зарубежья, проживавшего в Ленинском районе.

Задержанному предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.

Руководство Управления МВД России по городу Новосибирску намерено поощрить гражданку, оказавшую помощь в раскрытии тяжкого преступления.

Видео ГУ МВД РФ по НСО

