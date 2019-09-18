Должники: От 30 до 60% в разных регионах должны россияне по транспортному налогу

Россияне отказываются платить транспортный налог

В России наблюдается высокий уровень задолженности по транспортному налогу: в среднем по стране долг составляет почти 30% от общего объема годовых отчислений. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании PwC в ходе исследования эффективности региональной налоговой политики за 2018 год.

Аналитики отмечают, что 30% задолженность – всего лишь усредненное значение, так как в отдельных регионах недоплата по транспортному налогу достигает 60%. К тому же, в данном случае речь идет исключительно о налогах физических лиц.

«Для регионов наибольшую сложность вызывает работа с задолженностью по транспортному налогу, в первую очередь — физических лиц. В среднем по России годовая задолженность по транспортному налогу физических лиц составляет около 30% от объёма годовых начислений по налогу, причём в ряде регионов данный показатель превышает 60%», — говорится в отчете PwC.

По мнению аудиторов, высокий уровень задолженности свидетельствует о неэффективной региональной политике налогообложения транспорта. Они полагают, что ее следует пересмотреть в том числе «с учетом социокультурных особенностей отдельных макрорегионов».

На сегодняшний день Налоговый кодекс допускает несколько вариантов установления ставок транспортного налога: в зависимости от возраста автомобиля или мощности двигателя. Дифференциация по возрасту сейчас действует в девяти регионах РФ, а по мощности (она более детальная, чем в Налоговом кодексе) – в четырнадцати, в том числе и в Москве.

Источник: avtonovostidnya.ru