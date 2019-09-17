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Они хотят меня убить: мать бросила с моста в реку двух маленьких дочерей в Москве

20:02 17.09.2019 Фото: pixabay.com
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Дети получили серьезные травмы и были экстренно доставлены в больницу. Женщину поместили в психиатрическую лечебницу

Они хотят меня убить: мать бросила с моста в реку двух маленьких дочерей в Москве
Со слов свидетелей, дебоширка распылила в лицо мужчине газовый баллончик, в руках у нее также был нож

28-летняя Дарья Г. , сбросившая двух маленьких дочек с моста в Москве, объяснила на допросе свой поступок. По словам женщины, дети хотели ее убить, пишет РЕН ТВ.
Инцидент произошел вечером 16 сентября. Очевидцы сообщили в полицию о неадекватной женщине, которая угрожала водителю маршрутки возле ТЦ «Некрасовка» на проспекте Защитников. Со слов свидетелей, дебоширка распылила в лицо мужчине газовый баллончик, в руках у нее также был нож.
После этого женщина вышла из маршрутки на улицу с двумя маленькими детьми, стала громко кричать и мешать дорожному движению. Также она просила вызвать скорую, после чего подошла к краю моста и сбросила с него девочек. Дети получили серьезные травмы и были экстренно доставлены в больницу. Женщину поместили в психиатрическую лечебницу. Назначен ряд экспертиз, в том числе, чтобы дать оценку состоянию здоровья матери.

В отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей.

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