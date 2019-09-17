Скончался в больнице водитель ВАЗ-2107 после жуткого ДТП на трассе Р-256 между Искитимом и Бердском

Водитель «семерки» не пропустил иномарку. Его почти час вырезали из автомобиля. Медики были бессильны перед множественными травмами, мужчину не удалось спасти.

На месте ДТП у Лебедевки работали спасатели и пожарные

Умер от множественных травм водитель, пострадавший в жестком столкновении на трассе Р-256 в районе с. Лебедевка. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» инспектор по пропаганде ГИБДД Искитима Ольга Ерохина.

– Он скончался в лечебном учреждении, – уточнила Ольга Николаевна.

Напомним, что вчера, 16 сентября, в 7.40 утра на трассе Р-256 под Искитимом столкнулись «ВАЗ-2107» и Ford Focus. В жестком столкновении водитель 39 лет «семёрки» получил множественные травмы. Его почти час извлекали спасатели из автомобиля, пришлось вырезать часть кабины. “ВАЗ-2107″ выезжал из Лебедёвки на федеральную трассу и не пропустил ехавший в сторону Бердска Р-256 легковой Ford Focus.

“ВАЗ” от столкновения замяло, и водителя зажало внутри. На месте работали несколько экипажей скорой помощи, пожарная охрана и МЧС. Также травмы получили пассажиры из иномарки, у двоих ушибы, у одного перелом носа, водитель Ford Focus находился в шоковом состоянии. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, проводится проверка сотрудниками ГИБДД и полиции.