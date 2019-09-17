17.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Происшествия

Скончался в больнице водитель ВАЗ-2107 после жуткого ДТП на трассе Р-256 между Искитимом и Бердском

13:45 17.09.2019, Алена Романцова Фото: АвтоБердск
0

Водитель «семерки» не пропустил иномарку. Его почти час вырезали из автомобиля. Медики были бессильны перед множественными травмами, мужчину не удалось спасти.

Скончался в больнице водитель ВАЗ 2107 после жуткого ДТП на трассе Р 256 между Искитимом и Бердском
На месте ДТП у Лебедевки работали спасатели и пожарные

Умер от множественных травм водитель, пострадавший в жестком столкновении на трассе Р-256 в районе с. Лебедевка. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» инспектор по пропаганде ГИБДД Искитима Ольга Ерохина.

– Он скончался в лечебном учреждении, – уточнила Ольга Николаевна.

Напомним, что вчера, 16 сентября, в 7.40 утра на трассе Р-256 под Искитимом столкнулись «ВАЗ-2107» и Ford Focus. В жестком столкновении водитель 39 лет «семёрки» получил множественные травмы. Его почти час извлекали спасатели из автомобиля, пришлось вырезать часть кабины. “ВАЗ-2107″ выезжал из Лебедёвки на федеральную трассу и не пропустил ехавший в сторону Бердска Р-256 легковой Ford Focus.

“ВАЗ” от столкновения замяло, и водителя зажало внутри. На месте работали несколько экипажей скорой помощи, пожарная охрана и МЧС. Также травмы получили пассажиры из иномарки, у двоих ушибы, у одного перелом носа, водитель Ford Focus находился в шоковом состоянии. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, проводится проверка сотрудниками ГИБДД и полиции.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Стараетесь быть внимательными на трассе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Недостатка в женщинах-политиках не испытывают жители России
14:15 17-09-2019
Недостатка в женщинах-политиках не испытывают жители России
Самую высокую зарплату в России в 430 ты. рублей предлагают механику рыбодобывающего судна 1
14:00 17-09-2019
Самую высокую зарплату в России в 430 ты. рублей предлагают механику рыбодобывающего судна
БердскСкончался в больнице водитель ВАЗ-2107 после жуткого ДТП на трассе Р-256 между Искитимом и Бердском
13:45 17-09-2019
Скончался в больнице водитель ВАЗ-2107 после жуткого ДТП на трассе Р-256 между Искитимом и Бердском
Уходить в отпуск по электронному заявлению разрешили россиянам
13:30 17-09-2019
Уходить в отпуск по электронному заявлению разрешили россиянам
ФАС против обязательных приборов учета тепла в квартирах
13:18 17-09-2019
ФАС против обязательных приборов учета тепла в квартирах
Чем опасен прием парацетамола во время беременности
13:16 17-09-2019
Чем опасен прием парацетамола во время беременности
Рост тарифа на капремонт на 40% подорожанием стройматериалов объяснили власти Новосибирской области 1
13:15 17-09-2019
Рост тарифа на капремонт на 40% подорожанием стройматериалов объяснили власти Новосибирской области
Как понять, что вам изменяют? Названы самые явные признаки измены
13:13 17-09-2019
Как понять, что вам изменяют? Названы самые явные признаки измены
Что будет при задержке лечения рака на 60 дней?
13:08 17-09-2019
Что будет при задержке лечения рака на 60 дней?
БердскПолучить субсидии на ипотеку и служебное жилье до 35 лет могут учителя из Бердска
13:00 17-09-2019
Получить субсидии на ипотеку и служебное жилье до 35 лет могут учителя из Бердска