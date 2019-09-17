Рост тарифа на капремонт на 40% подорожанием стройматериалов объяснили власти Новосибирской области

Расчетный минимальный размер взноса программы капремонта с 2020 по 2043 годы, то есть экономически обоснованный тариф, составляет 21,56 рубля с квадратного метра. Сейчас в регионе платят 7,05 рубля с квадрата.

Власти Новосибирской области объяснили резкий рост тарифа на капремонт

Правительство Новосибирской области опубликовало проект документа об установлении минимального размера взноса на капремонт многоквартирных домов на 2020-2022 годы.

Региональные власти хотят поднять в 2020 году минимальный размер взноса на капремонт с 7,05 руб. до 8,9 руб. (с 1 кв. м). Таким образом, за год тариф увеличится на 26%. В 2021 и 2022 году тариф предлагается увеличить еще — до 9,35 руб. и до 9,85 руб. соответственно.

Если постановление правительства Новосибирской области в данной редакции будет принято, за три года тариф на капремонт вырастет на 40%.

Министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов в ответе РБК Новосибирск сообщил, что необходимый размер взноса на капремонт (8,9 руб. /кв. м) рассчитан, исходя из удельной стоимости, по утвержденным нормативам. В последующие два года, по словам Архипова, предлагается проиндексировать расчетный минимальный размер взноса на 5% ежегодно с учетом роста цен на стройматериалы и с учетом предполагаемого перехода части домов со спецсчетов на счет регоператора.

«Кроме того, расчетный минимальный размер взноса, необходимый для реализации всей региональной программы капремонта с 2020 по 2043 годы, то есть экономически обоснованный тариф, составляет 21,56 руб./кв.м», — заявил Архипов.

По словам министра, поэтапное увеличение минимального размера взноса необходимо для эффективной бездефицитной реализации региональной программы, а в случае сохранения минимального размера взноса в размере 7,05 руб., дефицит в период ближайших трех лет составит 1,36 млрд руб.

«В случае принятия минимального размера взноса в меньшей сумме, чем предусмотрено настоящим проектом постановления, могут потребоваться дополнительные финансовые средства из областного бюджета для обеспечения исполнения обязательств регоператора по капремонту общего имущества многоквартирных домов. Другим последствием недостаточности средств на капремонт станет неисполнение плана капитального ремонта, при этом сокращение предусмотренного программой объема работ без согласия собственников не допускается», — отметил Архипов.

По словам депутата регионального Законодательного собрания зампредседателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадима Агеенко, на заседании предкомитета регионального парламента 11 сентября недавно назначенный руководитель фонда модернизации Евгений Ким проинформировал членов комитета о том, что программа капремонтов, на финансирование которой ежегодно требуется около 3 млрд. рублей, может оказаться невыполнимой, так как ежегодно на ее полное финансирование не хватает около 1 млрд. руб. Получить недостающие средства возможно через рост взносов населения и тарифа или получение бюджетного финансирования.

«Депутаты, выслушав эту информацию, несколько усомнились в этих цифрах, они помнят предыдущие отчеты фонда, когда были проблемы с освоением средств, не хватало квалифицированных бригад для проведение всех ремонтов, и средства просто оставались, — рассказал Агеенко. — Что изменилось сегодня при новом руководителе фонда депутатам пока не понятно, реального отчета фонда мы еще не видели».

Депутат сообщил, что представители профильного комитета Заксобрания обязательно запросят полные расчеты фонда и тогда депутаты будут определяться. «Возможные варианты решения проблемы — это увеличение взноса на уровне инфляции плюс дополнительное финансирование из бюджета», — добавил Агеенко.

В 2018 году региональным Фондом модернизации ЖКХ отремонтировано 729 многоквартирных домов. Собираемость взносов в среднем за прошлый год составила 99,7%. За год поступило взносов за 1,54 млрд руб, израсходовано средств с учетом переходящего на начало года остатка — 2,12 млрд руб. В августе в региональном Фонде модернизации ЖКХ сменился руководитель — эту должность занял экс-министр ЖКХ Новосибирской области Ким Те Су.

Согласно ч.6 ст. 178 ЖК РФ, субъект Российской Федерации несет субсидиарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение региональным оператором обязательств перед собственниками помещений в многоквартирных домах. Регоператор не может быть признан банкротом. При этом субъект Российской Федерации, как учредитель регионального оператора, не вправе принять решение о его ликвидации.

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