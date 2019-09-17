Как правильно писать слова «офлайн», «блогер» и «троллинг»?

В английском слово blogger пишется с двумя g (blogger)

Лингвисты наконец разработали и описали правила, которых нужно придерживаться, используя самые распространенные слова интернета.

Вот пять пунктов, которые нужно запомнить, чтобы не выглядеть безграмотным в интернет-пространстве и социальных сетях.

Итак, первое. Вместо двух букв — одна: блогер, офлайн, трафик, но (!) троллинг.

В этом месте спотыкаются даже самые прокачанные грамотеи: ведь в английском слово blogger пишется с двумя g (blogger). Лингвисты объясняют: удвоение корневого согласного перед суффиксами -ер и -инг — чуждое нашей письменной речи явление, а потому, осваиваясь в русском, заимствованные слова часто теряют вторую согласную.

С другой стороны, слово троллинг, в котором есть уже знакомый нам суффикс -инг, пишется с двойной л . Оказывается, сообщает портал Грамота.ру, «в русском, в отличие от английского, согласная перед -ер, -инг не удваивается, если есть однокоренное соответствие с одиночной согласной (пусть даже тоже заимствованное)». Примеры этому — слова моделинг (соответствие модель с одиночной согласной) и то самое блогер (соответствие — блог). Слово же троллинг, попав в русский язык, упало на благодатную почву, где уже было слово тролль — однокоренное соответствие с двумя л.

Второе правило. Не надо ставить дефис во всех сложных словах.

Здесь юным и зрелым блогерам придет на помощь орфографический словарь, в котором закреплены правила написания: части сложных слов медиа-, видео-, аудио- пишутся слитно: медиаресурсы, видеоуроки, аудиоподкаст.

Части слов интернет- и веб- пишутся со словами через дефис: возможно, именно эта ложная аналогия и заставляет нас «на всякий случай» ставить этот знак везде, где это потенциально возможно.

Начальные элементы сложных слов онлайн- и офлайн- пишутся также через дефис: предлагайте друзьям и коллегам проходить онлайн-курсы по русскому языку и встречаться на офлайн-занятиях.

Третье правило. Интернет пишется со строчной. Когда пользователи только начали осваивать просторы интернета, он писался исключительно с прописной буквы: словари четко разводили Интернет как самостоятельное явление и интернет- как первую часть сложных слов (интернет-магазин). Однако со временем, проанализировав практику письма, Орфографическая комиссия РАН предложила в четвертом издании «Русского орфографического словаря» два равноправных варианта — и с 2012 года слово интернет / Интернет может писаться как со строчной, так и с прописной буквы. Здесь выбор за вами.

Четвертое правило. Если «звучит» твёрдо, то это не гарантирует, что пишется Э, а если мягко, то это не всегда Е.

Так, слово хештег пишется с двумя е: именно такое написание было зафиксировано в пятом издании «Русского орфографического словаря». А вот несмотря на то, что в новейших заимствованиях после согласных в корнях значительно чаще пишется буква е, а не э (апгрейд, бренд, дедлайн, контент, копирайтер и хедхантер), слово кешбэк вряд ли полностью подчинится этой тенденции. Дело в том, что английское back, по наблюдениям орфографистов Е. В. Бешенковой и О. Е. Ивановой, может, конечно, передаваться в русском языке с буквой е (беккросс, риджбек, хавбек, бек), однако большинство слов с данной частью все же пишутся с э: бэк-вокал, бэкграунд, бэк-кантри, бэк-офис, бэкслеш, бэк-флип, бэкхенд, фастбэк, флешбэк, хетчбэк и др. Что касается первой половины этого слова, то элемент кеш- уже закреплен именно в таком написании.

А вот слово инфлю(е/э)нсер, которое знакомо каждому, кто имеет дело с продвижением в социальных сетях, еще не закрепилось в русском языке: издание Lenta.ru и составители Викисловаря пишут его с буквой э, в то время как авторы vc.ru, Esquire.ru и эксперты GeekBrains предпочитают написание через е.

Пятое правило. Никаких постов в Facebook, фотографий в Instagram и видеоблогов на YouTube — публикуйте свои заметки в фейсбуке, делитесь моментами из жизни в инстаграме и смотрите любимые ютьюб-каналы.

Названия всех социальных сетей и сервисов лучше писать кириллицей: все-таки они уже нами освоены, а текст вы — как-никак — пишете на русском языке. Хотя названия в русском языке необходимо заключать в кавычки и писать с большой буквы («Фейсбук», «Инстаграм» и т.п.), в ситуации повседневного обыденного общения (переписка в мессенджерах или социальных сетях) допускается написание с маленькой буквы без кавычек.

Источник: РГ