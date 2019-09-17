Обязательная установка поквартирных счетчиков тепла в каждой новостройке может быть отменена. Инициативу об отказе от этой нормы, с которой ранее выступал Минстрой, поддержала ФАС.

ФАС против обязательных приборов учета тепла в квартирах

Инициатива Минстроя об их отмене получила нового союзника.

Федеральная антимонопольная служба вслед за Минстроем выступила против обязательной установки счетчиков тепла в новостройках. Об этом «Известиям» заявил замруководителя ФАС Виталий Королёв. Стоимость приборов учета высока, нельзя навязывать эти расходы гражданам, сказал «Известиям» замглавы Минстроя Максим Егоров. Норма об обязательных счетчиках действует в стране с 2012 года, но чиновники уже не первый раз ставят ее необходимость под сомнение. По словам экспертов, сегодня плата за тепло — самая непрозрачная статья расходов на услуги ЖКХ.

Антимонопольная поддержка



Обязательная установка поквартирных счетчиков тепла в каждой новостройке может быть отменена. Инициативу об отказе от этой нормы, с которой ранее выступал Минстрой, поддержала ФАС.

Антимонопольная служба придерживается принципов стимулирования потребителей энергетических ресурсов к их более эффективному и рациональному использованию, заявил «Известиям» заместитель руководителя ФАС Виталий Королёв. Необходима не обязательная установка счетчиков, а, например, оснащение домов системами автоматического регулирования потребления тепла в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, а также развитие института энергосервисных контрактов (когда инвестор меняет оборудование в жилом доме на сберегающее и зарабатывает на экономии электричества. — «Известия), пояснил он.

В ФАС считают, что один из недостатков обязательной установки счетчиков в новостройках — невозможность абсолютного контроля потребления тепловой энергии внутри помещений в многоквартирном доме.

–– Многоквартирные дома отапливаются в целом, как единый объект, поскольку происходит переток из теплого пространства в более холодное. Этот процесс никоим образом не подвержен контролю или измерению счетчиком в квартире, –– сказал Виталий Королёв.

Замглавы ФАС также сообщил, что отказ от обязательной поквартирной установки индивидуальных приборов учета в новостройках не повлечет каких-либо изменений при расчете тарифов в сфере теплоснабжения.

Поквартирные счетчики тепла устанавливают в новых домах с 2012 года — после вступления в силу поправок в закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Ранее об идее отменить эту норму заявлял Минстрой.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров заявил «Известиям», что нельзя навязывать гражданам установку и затем содержание индивидуальных приборов учета (ИПУ) тепла, так как это достаточно затратно. При этом он отметил, что жильцов никто не лишает права на добровольную установку счетчиков.

Источник: Известия