17.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

ФАС против обязательных приборов учета тепла в квартирах

13:18 17.09.2019 Фото: pixabay.com
0

Обязательная установка поквартирных счетчиков тепла в каждой новостройке может быть отменена. Инициативу об отказе от этой нормы, с которой ранее выступал Минстрой, поддержала ФАС.

ФАС против обязательных приборов учета тепла в квартирах
ФАС против обязательных приборов учета тепла в квартирах

Инициатива Минстроя об их отмене получила нового союзника.
Федеральная антимонопольная служба вслед за Минстроем выступила против обязательной установки счетчиков тепла в новостройках. Об этом «Известиям» заявил замруководителя ФАС Виталий Королёв. Стоимость приборов учета высока, нельзя навязывать эти расходы гражданам, сказал «Известиям» замглавы Минстроя Максим Егоров. Норма об обязательных счетчиках действует в стране с 2012 года, но чиновники уже не первый раз ставят ее необходимость под сомнение. По словам экспертов, сегодня плата за тепло — самая непрозрачная статья расходов на услуги ЖКХ.
Антимонопольная поддержка

Обязательная установка поквартирных счетчиков тепла в каждой новостройке может быть отменена. Инициативу об отказе от этой нормы, с которой ранее выступал Минстрой, поддержала ФАС.

Антимонопольная служба придерживается принципов стимулирования потребителей энергетических ресурсов к их более эффективному и рациональному использованию, заявил «Известиям» заместитель руководителя ФАС Виталий Королёв. Необходима не обязательная установка счетчиков, а, например, оснащение домов системами автоматического регулирования потребления тепла в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, а также развитие института энергосервисных контрактов (когда инвестор меняет оборудование в жилом доме на сберегающее и зарабатывает на экономии электричества. — «Известия), пояснил он.
В ФАС считают, что один из недостатков обязательной установки счетчиков в новостройках — невозможность абсолютного контроля потребления тепловой энергии внутри помещений в многоквартирном доме.

–– Многоквартирные дома отапливаются в целом, как единый объект, поскольку происходит переток из теплого пространства в более холодное. Этот процесс никоим образом не подвержен контролю или измерению счетчиком в квартире, –– сказал Виталий Королёв.

Замглавы ФАС также сообщил, что отказ от обязательной поквартирной установки индивидуальных приборов учета в новостройках не повлечет каких-либо изменений при расчете тарифов в сфере теплоснабжения.

Поквартирные счетчики тепла устанавливают в новых домах с 2012 года — после вступления в силу поправок в закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Ранее об идее отменить эту норму заявлял Минстрой.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров заявил «Известиям», что нельзя навязывать гражданам установку и затем содержание индивидуальных приборов учета (ИПУ) тепла, так как это достаточно затратно. При этом он отметил, что жильцов никто не лишает права на добровольную установку счетчиков.

Источник: Известия

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кому это выгодно?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Недостатка в женщинах-политиках не испытывают жители России
14:15 17-09-2019
Недостатка в женщинах-политиках не испытывают жители России
Самую высокую зарплату в России в 430 ты. рублей предлагают механику рыбодобывающего судна 1
14:00 17-09-2019
Самую высокую зарплату в России в 430 ты. рублей предлагают механику рыбодобывающего судна
БердскСкончался в больнице водитель ВАЗ-2107 после жуткого ДТП на трассе Р-256 между Искитимом и Бердском
13:45 17-09-2019
Скончался в больнице водитель ВАЗ-2107 после жуткого ДТП на трассе Р-256 между Искитимом и Бердском
Уходить в отпуск по электронному заявлению разрешили россиянам
13:30 17-09-2019
Уходить в отпуск по электронному заявлению разрешили россиянам
ФАС против обязательных приборов учета тепла в квартирах
13:18 17-09-2019
ФАС против обязательных приборов учета тепла в квартирах
Чем опасен прием парацетамола во время беременности
13:16 17-09-2019
Чем опасен прием парацетамола во время беременности
Рост тарифа на капремонт на 40% подорожанием стройматериалов объяснили власти Новосибирской области 1
13:15 17-09-2019
Рост тарифа на капремонт на 40% подорожанием стройматериалов объяснили власти Новосибирской области
Как понять, что вам изменяют? Названы самые явные признаки измены
13:13 17-09-2019
Как понять, что вам изменяют? Названы самые явные признаки измены
Что будет при задержке лечения рака на 60 дней?
13:08 17-09-2019
Что будет при задержке лечения рака на 60 дней?
БердскПолучить субсидии на ипотеку и служебное жилье до 35 лет могут учителя из Бердска
13:00 17-09-2019
Получить субсидии на ипотеку и служебное жилье до 35 лет могут учителя из Бердска