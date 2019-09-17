17.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Образование

Строящаяся в Южном микрорайоне школа станет филиалом лицея №6 в Бердске

20:05 17.09.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
6 4

Директору лицея Зое Родиной мэр поручил оформить документы на новое учебное заведение, оснастить его оборудованием, набрать учителей и школьников.

Строящаяся в Южном микрорайоне школа станет филиалом лицея №6 в Бердске
Школа строится по соседству с новым садиком в Южном

Постановлением, подписанным. и.о. мэра Бердска Владимиром Захаровым 11 сентября, на директора лицея №6 Зою Родину возложены дополнительные обязанности. Ей поручено курировать новую школу, которая строится на ул. Купца Горохова в Южном микрорайоне.

— В связи с планируемым вводом в эксплуатацию в 2020 году школы на территории микрорайона Южный Бердска и последующей передачей введенного в эксплуатацию строительного объекта в безвозмездное пользование муниципальному  учреждению «Лицей №6» для создания единого образовательного центра, с целью своевременной реализации мероприятия гос программы Новосибирской области «Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по содействию создания новых мест в образовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»… возложить на Родину Зою Николаевну обязанности по оформлению документации, связанной с вводом школы в эксплуатацию, организации оснащения школы необходимым оборудованием и инвентарем, решению организационных и кадровых вопросов, комплектованию школы обучающимися, — значится в постановлении.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», школу в Южном, как и детсад по соседству строит Бердский строительный трест. На оба объекта областной бюджет выделил порядка 700 млн рублей. Новый детсад на 220 мест откроется уже в октябре 2019-го, школа — через год.

Мнение читателей
1
3
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Бердску еще нужны детсады и школы?

Гы, 17 сентября 2019 11:54
А в Бердске больше нет управления образования? Как бы их обязанности...
Аноним, 17 сентября 2019 11:55
уж вторая половина сентября а дорог к саду так и нет, хотя обещали к сентябрю сделать
АнтиЯ, 17 сентября 2019 12:34
скоро снег, где почистят, там и дорога))))
Это же Южный.
Южный, 17 сентября 2019 13:13
Интересно,какие жилые дома будут относиться к данной школе.
Аноним, 17 сентября 2019 16:32
Весь Южный ,Белокаменный Космический
Аноним, 17 сентября 2019 16:42
более правильно спросить так:
какие и сколько классов будут открыты при открытии школы?
Ведь вряд ли сразу целые параллели с 1 по 11 - откуда они просто напросто столько новых учителей возьмут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Диагноз "рак головного мозга" Анастасии Заворотнюк поставили в Германии еще весной
21:13 17-09-2019
Диагноз
Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире
21:09 17-09-2019
Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире
БердскВам и вашим автомобилям посвящает фотомарафон "Моя ласточка" "Курьер.Среда.Бердск" 1
21:08 17-09-2019
Вам и вашим автомобилям посвящает фотомарафон
БердскФотомарафон "Дорогие мои старики" запускает "Курьер.Среда.Бердск"
20:49 17-09-2019
Фотомарафон
Девушка погибла от удара током в ванной при падении заряжаемого мобильника в Кирово-Чепецке
20:09 17-09-2019
Девушка погибла от удара током в ванной при падении заряжаемого мобильника в Кирово-Чепецке
БердскСтроящаяся в Южном микрорайоне школа станет филиалом лицея №6 в Бердске 6
20:05 17-09-2019
Строящаяся в Южном микрорайоне школа станет филиалом лицея №6 в Бердске
Они хотят меня убить: мать бросила с моста в реку двух маленьких дочерей в Москве
20:02 17-09-2019
Они хотят меня убить: мать бросила с моста в реку двух маленьких дочерей в Москве
БердскЯмы и колдобины: опасная дорога ведет к детскому лагерю «Тимуровец» под Бердском 1
20:00 17-09-2019
Ямы и колдобины: опасная дорога ведет к детскому лагерю «Тимуровец» под Бердском
БердскФото: Давайте дружно пожелаем ребятам осуществить свои мечты на парковку поближе! 3
19:45 17-09-2019
Фото: Давайте дружно пожелаем ребятам осуществить свои мечты на парковку поближе!
Освободили по УДО из колонии футболистов Кокорина и Мамаева 2
19:10 17-09-2019
Освободили по УДО из колонии футболистов Кокорина и Мамаева