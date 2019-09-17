Строящаяся в Южном микрорайоне школа станет филиалом лицея №6 в Бердске

Школа строится по соседству с новым садиком в Южном

Постановлением, подписанным. и.о. мэра Бердска Владимиром Захаровым 11 сентября, на директора лицея №6 Зою Родину возложены дополнительные обязанности. Ей поручено курировать новую школу, которая строится на ул. Купца Горохова в Южном микрорайоне.

— В связи с планируемым вводом в эксплуатацию в 2020 году школы на территории микрорайона Южный Бердска и последующей передачей введенного в эксплуатацию строительного объекта в безвозмездное пользование муниципальному учреждению «Лицей №6» для создания единого образовательного центра, с целью своевременной реализации мероприятия гос программы Новосибирской области «Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по содействию создания новых мест в образовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»… возложить на Родину Зою Николаевну обязанности по оформлению документации, связанной с вводом школы в эксплуатацию, организации оснащения школы необходимым оборудованием и инвентарем, решению организационных и кадровых вопросов, комплектованию школы обучающимися, — значится в постановлении.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», школу в Южном, как и детсад по соседству строит Бердский строительный трест. На оба объекта областной бюджет выделил порядка 700 млн рублей. Новый детсад на 220 мест откроется уже в октябре 2019-го, школа — через год.