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Загорелся после взрыва центр вирусологии «Вектор», где хранятся опасные штаммы, под Новосибирском

19:00 16.09.2019 Фото: МЧС
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Предположительно, при подготовке к покрасочным работам на реконструируемом объекте в поселке Кольцово произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадал один человек.

Загорелся после взрыва центр вирусологии Вектор, где хранятся опасные штаммы, под Новосибирском
В центре вирусологии «Вектор» хранятся штаммы опасных для человечества вирусов

Пожарные провели разведку и установили причину задымления на реконструируемом объекте в поселке Кольцово. Об этом вечером 16 сентября сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Задымление возникло на территории при научно-исследовательском центре «Вектор» . По предварительным данным, на момент происшествия в здании велись ремонтные работы. Возникшее возгорание оперативно ликвидировано. Какой-либо угрозы для населения нет.

Сообщение о происшествии поступило в оперативную службу МЧС России в 16:36 в понедельник, 16 сентября. Первыми, спустя 4 минуты после вызова, к месту прибыли пожарные расчеты Специального управления Федеральной противопожарной службы МЧС России, дислоцирующиеся на территории объекта.

В течение нескольких минут группировку сил и средств увеличили до 38 человек личного состава МЧС России и 13 единиц техники – согласно регламенту при реагировании на вызовы на режимные объекты. Пожарные провели поэтажную проверку в 6-этажном здании и произвели ликвидацию пожара на площади 30 квадратных метров, который находился на четвертом этаже.

Предположительно, при подготовке к покрасочным работам на реконструируемом объекте произошел хлопок газовоздушной смеси, во время которой пострадал один человек. Он госпитализирован.

справка «Курьер. Среда. Бердск»

Центр вирусологии в поселке Кольцово «Вектор» создан в 1974 году. В его состав входит филиал – Институт медицинской биотехнологии, расположенный в Бердске.

НицЦ «Вектор» расположен в нескольких километрах от Новосибирска. Штатная численность центра – 1614 человек, из них 139 – доктора и кандидаты наук. Здесь разработаны и хранятся штаммы вирусов оспы, туляремии, чумы, сибирской язвы, Марбурга и лихорадки Эбола.

Фото последнего подарил мэр наукограда главе Бердска на 303-летние города 7 сентября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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От редакции

Вирусы под контролем?

Аноним, 16 сентября 2019 19:26
Преплыли...
Аноним, 16 сентября 2019 20:13
скоро Зомбу акапалипсис . ну да
Аноним, 16 сентября 2019 20:33
Это они точно также подожгли его, как лес, - чтобы приватизировать за копейки.
Новый мэр, 16 сентября 2019 21:24
Вирусы под контролем )))))
Аноним, 16 сентября 2019 22:33
Где сейчас Милла Йовович?
Кажется для неё скоро будет много работы.
Аноним, 16 сентября 2019 23:40
Все вирусы защищены очень надежно , так что не надо сеять панику
Аноним, 17 сентября 2019 00:43
там вирус оспы хранится (всего два места на планете, где вирус сохраняется) и вирус лихорадки эбола. Так что тут не паника сеется,
а содержимое желудка в шаровары.
Аноним, 17 сентября 2019 12:28
А для каких целей хранят вирусы, с которыми человечество так долго боролось в прошлом?
Аноним, 17 сентября 2019 18:13
Никто не взял на себя ответственность за взрыв?
А ремонт стратегического объекта производили квалифицированные сертифицированные работники?

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