Загорелся после взрыва центр вирусологии «Вектор», где хранятся опасные штаммы, под Новосибирском

Предположительно, при подготовке к покрасочным работам на реконструируемом объекте в поселке Кольцово произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадал один человек.

В центре вирусологии «Вектор» хранятся штаммы опасных для человечества вирусов

Пожарные провели разведку и установили причину задымления на реконструируемом объекте в поселке Кольцово. Об этом вечером 16 сентября сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Задымление возникло на территории при научно-исследовательском центре «Вектор» . По предварительным данным, на момент происшествия в здании велись ремонтные работы. Возникшее возгорание оперативно ликвидировано. Какой-либо угрозы для населения нет.

Сообщение о происшествии поступило в оперативную службу МЧС России в 16:36 в понедельник, 16 сентября. Первыми, спустя 4 минуты после вызова, к месту прибыли пожарные расчеты Специального управления Федеральной противопожарной службы МЧС России, дислоцирующиеся на территории объекта.

В течение нескольких минут группировку сил и средств увеличили до 38 человек личного состава МЧС России и 13 единиц техники – согласно регламенту при реагировании на вызовы на режимные объекты. Пожарные провели поэтажную проверку в 6-этажном здании и произвели ликвидацию пожара на площади 30 квадратных метров, который находился на четвертом этаже.

Предположительно, при подготовке к покрасочным работам на реконструируемом объекте произошел хлопок газовоздушной смеси, во время которой пострадал один человек. Он госпитализирован.

справка «Курьер. Среда. Бердск»

Центр вирусологии в поселке Кольцово «Вектор» создан в 1974 году. В его состав входит филиал – Институт медицинской биотехнологии, расположенный в Бердске.

НицЦ «Вектор» расположен в нескольких километрах от Новосибирска. Штатная численность центра – 1614 человек, из них 139 – доктора и кандидаты наук. Здесь разработаны и хранятся штаммы вирусов оспы, туляремии, чумы, сибирской язвы, Марбурга и лихорадки Эбола.

Фото последнего подарил мэр наукограда главе Бердска на 303-летние города 7 сентября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».