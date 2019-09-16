Когда выбивает пробки в квартире ... Что делать?

Что бы мы делили без электричества?! Оно настолько крепко вошло в нашу жизнь, что не возможно представить ее без электричества. Вместе с тем, обращаться с электричеством нужно крайне осторожно, халатного отношения оно не терпит.

К сожалению, короткое замыкание очень часто приводит к ужасным последствиям. Для того, чтобы обезопасить себя от него, необходимо уделять должное внимание этому вопросу

Электричество в нашей жизни

Электроприборы делают нашу жизнь простой и комфортной. Однако, зачастую приборы выходят из строя раньше срока. И это связано не с их качеством или заводским раком, а с исправностью систем электроснабжения и распределения. Об этом мы часто не задумываемся. Необходимо регулярно производить контроль сопротивления изоляции. Что касается любых электромонтажных работ, то их должен производить сертифицированный электрик.

В современное время электричество считается чем-то само собой разумеющимся, однако, в то же время электричество не перестает быть очень сложным инструментом, требующим знаний и навыков в применении. Поэтому, в случае обнаружения проблем и неисправностей электросетей, проводки, электроприборов, обязательно обращайтесь к профессионалам. Удары электротока очень распространены. Быть самонадеянным в вопросах безопасности нельзя. Тем более, от этого зависит не только ваша жизнь, но и жизнь окружающих людей: родных, соседей. Поскольку, неправильно смонтированные розетки и выключатели, неверно проведенная электропроводка, чреваты опасность возникновения коротких замыканий и пожаров. С электричеством как и с огнем шутки плохи. Не экономьте на безопасности, обращайтесь к профессионалам.

Когда стоит обратиться к электрику?

— при замене, перестановке выключателей и розеток

— когда перестала работать розетка, выключатель

— если горит проводка

— если «выбивает» автоматы в щитке

— после короткого замыкания, для устранения последствий

Короткое замыкание

К сожалению, короткое замыкание очень часто приводит к ужасным последствиям. Для того, чтобы обезопасить себя от него, необходимо уделять должное внимание этому вопросу. Начиная с регулярных проверок исправности и грамотным выбором качественных материалов, и заканчивая использованием розеток придерживаясь мер безопасности и не перегружая их одновременным использованием нескольких приборов.

Причины короткого замыкания

К короткому замыканию могут привести различные причины, начиная от тех, которые целиком и полностью зависят от вас, заканчивая совершенно непредсказуемыми ситуациями:

— механическое воздействие (повреждение посредством сверления стен и забивания гвоздей, пр навешивании картин, карнизов, люстр и т.д.)

— плохое сопротивление изоляции во влажной среде (к этому может привести потоп у соседей, и проявиться не сразу)

— перегрев изоляции (высокая электрическая нагрузка, износ кабелей, некачественные крепления и т.д.)

— подплавление изоляции (может произойти из-за плохого контакта; от перегрева во время увеличения нагрузки, изоляция постепенно «плавится», оголяя токоведущие части)

— повреждение нанесенное грызунами (часто происходит в частных домах)

Домашние электроприборы и безопасность

И все-таки, самыми частыми аварийными случаями являются бытовые, вызванные халатностью. Забытые и оставленные включенными электроприборы, а так же неправильная эксплуатация очень часто приводят к пожарам.

Как уберечь себя от беды?

— не включать в одну розетку несколько электроприборов

— не использовать электроприборы, которые неисправны

— электрообогреватели включать только в период бодрствования и находиться рядом с ними; не сушить на них вещи

— не оставлять электроприборы включенными в сеть без присмотра, даже имеющие режим «выключено» (фен, утюг, пылесос)

— нагревательные приборы устанавливать на подставки из негорючих материалов

— использовать приборы только по прямому назначению

— не накрывать осветительные приборы горючими материалами

Электрические приборы сделали нашу жизнь простой и приятной, но вести себя с ними нужно крайне осторожно и не забывать о возможных негативных последствий беспечного отношения.