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Четверо скончались от отравления парами гнилого картофеля в Челябинской области

17:45 16.09.2019 Фото: pixabay.com
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В субботу вечером СК получило информацию об обнаружении тел трех человек без признаков жизни в погребе частного дома в поселке Магнитка. Еще один человек скончался в больнице.

Четверо скончались от отравления парами гнилого картофеля в Челябинской области
МВД сообщали о гибели трех человек из-за отравления парами газа от гниющего картофеля

Количество погибших, отравившихся парами газа от гниющего картофеля в поселке Магнитка Челябинской области увеличилось до четырех человек, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В субботу вечером ведомство получило информацию об обнаружении тел трех человек без признаков жизни в погребе частного дома в поселке Магнитка. Еще один человек подавал признаки жизни, его госпитализировали в Кусинскую районную больницу, однако позднее он скончался в лечебном учреждении.

В МЧС отметили, что для оказания психологической помощи родственникам организована работа психолога Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона.

В пресс-релизе ведомства подчеркивается, что взрыва и пожара, о которых изначально сообщал источник, в доме не было.

«По предварительным данным, мужчины отравились газообразными продуктами гниения картофеля при очистке помещения», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

По факту происшествия следственные органы СК РФ по Челябинской области организовали доследственную проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в пресс-службе регионального главка МВД сообщали о гибели трех человек из-за отравления парами газа от гниющего картофеля.

Источник: Интерфакс

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