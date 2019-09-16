В рубрику «Сообщи свою новость» написала Анна:
— Утерян телефон HONOR 8c и дебетовая карта Сбербанка на имя ANNA RODKO 15.09.2019 г в автобусе № 5. В 15.40. Обращаюсь к тем, кто нашел, верните, пожалуйста, телефон и карточку. В полицию мы тоже вчера обратились.
Утеряны телефон и карта Сбербанка 15 сентября в автобусе №5
12:34 16.09.2019
Обращаюсь к тем, кто нашел, верните, пожалуйста. В полицию уже обратились.
В рубрику «Сообщи свою новость» написала Анна:
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