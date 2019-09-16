Почти 4 млн человек в России болеют онкологией

На развитие рака влияет алкоголь, курение, ВПЧ, жирное красное мясо, отказ от спорта

Андрей Каприн рассказал, какие виды рака сейчас наиболее опасные, перспективах лечения и ожидаемом уменьшении смертности.

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, Андрей Каприн рассказал «Интерфаксу» о том, какие виды рака сейчас наиболее опасные, перспективах лечения и ожидаемом уменьшении смертности в результате злокачественных новообразований.

— Андрей Дмитриевич, какие сейчас наиболее опасные виды рака? Как они реагируют на лечение?

— На первом месте по заболеваемости все те же «лидеры»: у женщин — рак молочной железы, рак шейки матки. У мужчин — рак легких, желудка и предстательной железы. В пятерку входит также рак кожи, тут нет разницы по половому признаку. Особенно агрессивной была и остается меланома — она поражает практически все возрастные группы, вероятность метастазирования крайне велика, хотя наука нашла эффективные способы ее лечения. В последнее время появилось очень много интересных препаратов и методов лечения, но главное оружие пациентов и врачей — ранняя диагностика. Чем раньше мы диагностируем опухоль, тем больше шансов ее победить.

В лечении некоторых локализаций достигнуты серьезные успехи: при раннем выявлении рака молочной железы процент излечения, например, составляет 95-97%. Хорошие результаты дает лечение методом внутретканевой брахитерапии предстательной и молочной желез, который НМИЦ радиологии Минздрава России ввел в регулярную практику. С другой стороны, очень опасным остается рак поджелудочной железы, который вносит большую долю в статистку смертности, имеет плохой прогноз. Но все-таки удается замедлить развитие этого заболевания, продлить жизнь пациентов на несколько месяцев. Недавно мы провели ряд успешных операций на поджелудочной железе с применением брахитерапии с очень хорошим результатом. Будем продолжать идти в этом направлении, сейчас метод проходит стадию клинических исследований.

— Что влияет на возникновение рака? Некоторые исследователи утверждают, что виной всему ухудшение экологии.

— Есть доказанные факторы, которые влияют на возникновение онкологических заболеваний, — это курение, алкоголь, вирус папилломы человека, малоподвижный образ жизни. Потребление жирного красного мяса влияет на развитие рака прямой кишки. Алкоголь – на развитие рака печени, поджелудочной железы. Инфекция Helicobacter pylori часто становится причиной рака желудка, вирус папилломы человека повышает риск возникновения рака шейки матки у женщин. Я бы хотел напомнить, что генетический вклад в заболеваемость составляет всего 15-20%, остальное – это образ жизни, поэтому не стоит сидеть сложа руки, думая, что ничего не изменишь, если родственники умирали от рака. Это всего лишь означает, что вам надо держать руку на пульсе: регулярно проходить профилактические осмотры и медицинские обследования, сдавать специфические анализы, исходя из семейного анамнеза. Всем людям при достижении определенного возраста необходимо проходить скрининги. Информация об этом есть в любой поликлинике, на сайте Минздрава, на сайте НМИЦ радиологии. Все это позволит выявить болезнь на ранних стадиях и с большой вероятностью с ней справиться.

Безусловно, заболеваемость злокачественными новообразованиями растет и в связи со старением населения к этому нужно быть всем готовыми, и предпринимать все меры для усиления онкологической службы, ведь пул наблюдаемых пациентов растет. Сейчас в стране зарегистрировано 3 млн 700 тысяч человек, страдающих онкологическими заболеваниями.

Думаю, борьба с курением и чрезмерным потреблением алкоголя, и, как следствие, уменьшение потребления алкоголя и табака, увеличение количества людей, ведущих здоровый образ жизни, принесет серьёзные положительные результаты.

— Несколько недель назад был опубликован прогноз по экономическим потерям от рака в России, что сейчас он составляет 8 млрд долларов, а к 2030 году снизится до 7,5. Вы согласны с этим прогнозом? У нас же выявление растет, хотя качество лечения и повышается, но все-таки и смертность, мне кажется, пока увеличивается.

— Это вопрос очень сложный. Я не экономист и не могу оценивать эти данные. Но могу сказать, что сейчас растет показатель выявляемости, людей обследуют больше, чаще. Когда выявляется III-IV стадия рака, к сожалению, велик процент потерь таких пациентов, если среди них люди трудоспособного возраста – то это, безусловно, экономические потери. Но стоит отметить, что растет количество пациентов I и II стадии, которым можно назначить эффективное лечение, перевести в группу длительно наблюдаемых больных, существенно продлить жизнь и улучшить ее качество.

Также не стоит забывать и про экономические потери от инвалидизации граждан трудоспособного возраста в результате перенесенного лечения – хирургического или комбинированного, включающего в себя и химиотерапию и лучевую терапию. То есть в результате раннего выявления рака этих последствий тоже, возможно, удастся избежать.

Россия приближается к такому кресту между кривыми заболеваемости и смертности, который развитые страны прошли лет 30 назад. Это означает, что наступает переломный момент, когда свою эффективность покажут скрининги, дающие возможность выявлять заболевание на ранней стадии. Соответственно, тех, кого в свое время «пропустили», не выявили рак вовремя, станет меньше, начнут чаще выявлять рак на ранних стадиях, а это приведет к увеличению благоприятных исходов лечения и, как следствие, уменьшению экономических потерь.

— Сколько человек сейчас умирает от рака?

— Три года назад в течение первого года после выявления умирало 27%. Сейчас удалось снизить показатель до 22%.

— Так насколько удастся снизить этот показатель в результате выявления на начальных стадиях?

— По оценкам наших специалистов мы должны к 2024 году выйти на показатель смертности 185 случаев на 100 тысяч населения. Сейчас он составляет 199,6. Этот индикатор заложен в государственной программе по борьбе с онкологическими заболеваниями. И вырастет выявление ранних стадиях рака до 64% -70%. Сейчас этот показатель составляет 57%.

— А что дальше, какие вы видите перспективы этих усилий?

— Я думаю, что несмотря на рост заболеваемости от злокачественных новообразований, который прогнозирует Всемирная организация здравоохранения, эти тенденции нам удастся удержать. Хотя трудно заглянуть в будущее, тем не менее совокупный эффект и от новых методов диагностики и лечения, и от пропаганды здорового образа жизни должен дать свои результаты. Во всяком случае, мы уже добились того, что называем мультидисциплинарный подход к решению проблемы заболеваемости раком. Общество осознало, что это задача не только одних онкологов. Не случайно на наших профессиональных форумах собираются люди очень многих специальностей – врачи, организаторы здравоохранения, физики, математики, химики, чтобы вместе решать, каким быть будущему борьбы против онкологических заболеваний. В конце сентября в ЦМТ пройдет Второй форум онкологии и радиологии.

— Хватает ли лекарств сейчас, довольны ли вы их качеством?

— На сегодняшний день благодаря поддержке Министерства здравоохранения почти в два раза увеличился объем финансирования регионов на закупку современных препаратов. Наша задача, как референсных национальных центров, – оказать методическую помощь в обучении и переподготовке врачей в местных больницах и онкодиспансерах, в первую очередь в том, как провести своевременную и правильную диагностику, как грамотно выстроить маршрутизацию обследований и схему лечения, как правильно применять все самые современные схемы комбинированного лечения. В настоящее время идет разработка рекомендаций для врачей общей практики, которые направлены на повышение общей онконастороженности докторов первичного звена, учат, как распознать первые признаки онкологического заболевания и направить пациента в специализированное учреждение. Для специалистов – онкологов профессиональным сообществом под эгидой Ассоциации онкологов России разрабатываются клинические рекомендации по диагностике и лечению злокачественных новоообразований, которые необходимо неукоснительно выполнять. Это давняя зарубежная практика, которую нам стоит принять на вооружение.

— Что за лекарства у нас используются, зарубежные, российские, какие в основном?

— -Выбор терапии зависит от многих факторов – стадии заболевания, генетических особенностей и прочее. Государством гарантированы необходимые для лечения лекарства, зарубежные заказываются в основном по индивидуальной программе по необходимости. Многим зарубежным препаратам уже есть аналоги российского производства, которые не хуже. Есть, конечно, препараты, которые мы закупаем за границей, например, некоторые таргетные препараты, которые не производятся, но уже разрабатываются в России. Принят нормативно-правовой акт, в соответствии с которым при участии в торгах двух и более российских производителей, участие иностранных затрудняется. Несмотря на возникшие вначале опасения, впоследствии это простимулировало иностранцев локализовать производства лекарств в России, на которых будет написано «Сделано в России, по лицензии такой-то компании». Отмечу, это не только российская практика, так делали многие государства при отсутствии своей достаточной базы. Очень надеюсь, что Россия вернет свои былые позиции, особенно в производстве радиофармпрепаратов, ведь все у нас для этого есть.

— А незарегистрированные препараты вы заказываете из-за рубежа?

— Незарегистрированные препараты у нас идут только в рамках клинических испытаний. В нашем центре одновременно проходят испытания до 75 препаратов ежегодно.

— Значит, нехватку лекарств не ощущаете?

— Как я уже сказал, лекарств достаточно — и российских, и зарубежных, и даже незарегистрированные тестируются в большом объеме.

— А вы ведете здоровый образ жизни?

— Я много езжу по стране, из-за этого не могу сказать, что правильно питаюсь, но стараюсь не есть вредные продукты, много ходить. Самое главное, что я делаю, это регулярно прохожу диспансеризацию и, в ее рамках, скрининги в соответствии с возрастом. Я сдаю все анализы, которые необходимы, и того же требую от своих коллег.

Источник: Интерфакс