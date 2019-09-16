Видео удара молнии в автомобиль на Бердском шоссе попало в Сеть

Электрический разряд разбил стекло машины. В салоне никто не пострадал. Но водителю пришлось остановиться и включить аварийку.

Молния ударила в машину

Вечером в воскресенье молния молния попала в машину на Бердском шоссе. По фото, размещенного в группе «Инцидент-Новосибирск», кажется, что машина загорелась. Но, как сообщают пользователи и очевидцы, автомобиль получил лишь незначительные повреждения — электрический разряд попал в стекло.

— В машину родственницы моей попала молний. Все целые, — пишет Евгений Пчельников. — По багажнику дало.

– Пусть проверят обязательно состояние подшипников колес и подвески. Ток молнии, скорее всего, прошел через них. Это может привести к электрической эрозии металла, — советует Александр.

— Евгений, хорошая новость (что все целы) в рубашке родились!

— Машина не загорелась, она просто встала на аварийку, это я видео выложила было очень страшно, — сообщила Галина Ершова.

Видео «Инцидент-Новосибирск»

Молния ударила в машину