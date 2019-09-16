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Видео удара молнии в автомобиль на Бердском шоссе попало в Сеть

19:37 16.09.2019 Фото: Инцидент-Новосибирск
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Электрический разряд разбил стекло машины. В салоне никто не пострадал. Но водителю пришлось остановиться и включить аварийку.

Видео удара молнии в автомобиль на Бердском шоссе попало в Сеть
Молния ударила в машину

Вечером в воскресенье молния молния попала в машину на Бердском шоссе. По фото, размещенного в группе «Инцидент-Новосибирск», кажется, что машина загорелась. Но, как сообщают пользователи и очевидцы, автомобиль получил лишь незначительные повреждения — электрический разряд попал в стекло.

— В машину родственницы моей попала молний. Все целые, — пишет Евгений Пчельников. — По багажнику дало.

– Пусть проверят обязательно состояние подшипников колес и подвески. Ток молнии, скорее всего, прошел через них. Это может привести к электрической эрозии металла, — советует Александр.

— Евгений, хорошая новость (что все целы) в рубашке родились!

— Машина не загорелась, она просто встала на аварийку, это я видео выложила было очень страшно, — сообщила Галина Ершова.

Видео «Инцидент-Новосибирск»

Видео удара молнии в автомобиль на Бердском шоссе попало в Сеть

Молния ударила в машину

Видео удара молнии в автомобиль на Бердском шоссе попало в Сеть

Молния повредила заднее стекло

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От редакции

Родились в рубашке?

Аноним, 16 сентября 2019 10:34
Зевс разбушевался. Представляю, каково водителю. Я бы, наверное, в штаны наложил от страха
Екатерина, 16 сентября 2019 20:59
Какое счастье, что никто не пострадал!и, вроде, даже машина
Аноним, 16 сентября 2019 22:04
Зачем молнии бить в стекло, если в нем нет электрического подогревателя заднего стекла? Стекло ведь диэлектрик.
Хорошо что так подробно отсняли вид искореженного подогревателя и абсолютно целого стекла.

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