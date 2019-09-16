Бизнес поддерживает идею Медведева о создании гибкого трудового законодательства

Бизнес-сообщество поддержало идею Медведева о создании гибкого трудового законодательства

Глава РСПП Александр Шохин отметил, что гибкое регулирование рабочего времени и перенос ряда трудовых отношений с традиционных индустриальных форм в эпоху цифровизации неизбежно.

Бизнес-сообщество РФ поддержало идею премьер-министра Дмитрия Медведева о создании гибкого трудового законодательства. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24».

«Подход, который вы сейчас сформулировали, и давали комментарии на протяжении последнего времени, нас вполне устраивает — гибкое трудовое законодательство», — ответил Шохин на предложение Медведева. По его словам, гибкое регулирование рабочего времени и перенос ряда трудовых отношений с традиционных индустриальных форм в эпоху цифровизации неизбежно. «Мы готовы дать свои предложения и соображения, как эту гибкость трудового законодательства развивать», — заключил он.

В ходе программы Дмитрий Медведев предложил ввести гибкое регулирование времени труда человека, чтобы он мог самостоятельно планировать свое рабочее время и работать эффективнее. По его словам, это в равной степени важно, как для работника, так и для работодателя.

Источник: ТАСС