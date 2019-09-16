Заказываем детали для своего авто

Рост количества пользователей Интернетом увеличивается с каждым годом, а на сегодняшний момент в России, по оценкам экспертов, около 84 млн человек используют ресурсы глобальной сети. Именно такая тенденция позволяет развиваться такой отрасли продаж, как интернет-торговля автозапчастями. Кроме этого, большое количество владельцев автомобилей, возраст которых превышает 10 лет, увеличивает потребность в ремонте и покупке новых деталей. Но не всегда финансовое положение людей находится на высоком уровне, что заставляет искать варианты экономии денежных средств. Одним из вариантов такого поиска является приобретение автозапчастей под заказ через интернет — магазины. Ведь в фирменных магазинах предоставляются для выбора автовладельцев только оригинальные запчасти или их аналоги, достаточно по высоким ценам. А если человек заранее побеспокоился о предстоящем ремонте и проанализировал весь ассортимент товаров, то он может оформить заказ такой же детали, которая прибудет к покупателю через некоторое время и позволит значительно сэкономить.

Главным преимуществом интернет – магазина является то, что при оформлении заказа происходит значительное сокращение числа посредников, а значит, продажа совершается напрямую от производителя к потребителю, отсюда и формируется конкурентоспособное ценообразование.



Другой особенностью онлайн — магазинов является наличие широкого ассортимента, каталоги которых создают множество поставщиков, формирующих объемную базу предложений по самым выгодным ценам. По факту, сайты таких магазинов создают всеохватывающий список предложений различных продавцов запчастей, а покупателю остается только выбрать наилучший вариант товара по его цене, качеству и сроку доставки.

Еще одной приятной стороной оформления такого заказа является наличие в интернет – магазинах каталога автозапчастей, где любой потребитель может определить нужную ему деталь по марке автомобиля или схеме механизма. После этого на сайте компании указывается номер нужной детали и перед глазами покупателя формируется список всех возможных вариантов. А кроме оригинальных запчастей, в таких каталогах присутствуют и качественные аналоги, приобретение которых еще больше позволит сэкономить денежные средства. Также онлайн – магазины функционируют практически во всех крупных городах, и сроки доставки со складов составляют 1-2 дня со дня оформления заказа.

Кроме этого, все магазины, работающие через Интернет, имеют в своем штате сотрудников горячей телефонной линии, которые в любой момент могут дать консультацию по всем вопросам, возникающим при выборе нужной детали.

Бонусом является возможность отслеживать статус заказа через Интернет. В личном кабинете покупателя, можно узнать, где именно сейчас находится заказанная деталь и срок ее доставки в пункт выдачи. По мере доставки запчасти клиент обычно получает SMS. Оплата же получаемого товара может производиться как через Интернет, банковской картой, так и при получении наличными средствами.

Стоит еще раз отметить такой немаловажный фактор, как экономия времени. Если еще в начале 21 века человеку нужно было объехать бесконечное количество различных авто рынков и магазинов автозапчастей, просмотреть множество деталей и сравнить цены для более выгодного приобретения, то с помощью оформления заказа через онлайн-сервисы, можно уложиться в считанные минуты, не выходя из дома. Конечно, такой вид приобретения нужной детали на заказ является детищем современного мира, но никто не отменял и старого, проверенного опытом, метода. Любой человек может обратиться непосредственно в магазин автозапчастей и, в случае если нужной детали не будет в наличии, оформить заказ в письменном виде. Такая процедура и доставка запчасти может занять несколько больше времени, но это также является методом получения желаемой автозапчасти (примерное время ожидания составляет от 5 до 14 рабочих дней).

В итоге, можно сказать, что в современном технологическом мире масса вариантов покупки автомобильных запчастей на заказ, стоит только выбрать подходящий вам. В выигрыше всегда будет автовладелец, который заранее побеспокоится о насущном ремонте своего железного коня. А сэкономленные деньги и время при правильном заказе детали могут быть потрачены для своей пользы.