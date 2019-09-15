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Проклятым называют наследие советских войск в Германии

13:52 15.09.2019 Фото: pixabay.com
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После вывода войск СССР осталось 300 гектаров казарм. Все развалины, которые остались, находятся под охраной как исторические памятники.

Проклятым называют наследие советских войск в Германии
В сентябре 1990 года канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент СССР Михаил Горбачев подписали договор, регламентирующий пребывание и вывод войск

Наследие, оставшееся от советских войск после их вывода из Германии, превратилось в обломки и развалины, на которых лежит «проклятие», пишет немецкий таблоид Bild.
На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и «прокляты» они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.
«После вывода войск в нашем распоряжении оказались 300 гектаров казарм. Мы их снесли, посадили лес, построили солнечную электростанцию. Все развалины, которые остались, находятся под охраной как исторические памятники», — пояснил глава одной из немецкой коммун Ральф Хензель.

Несмотря на то что в комитете по охране памятников Германии надеются на восстановление объектов, неизвестно, кто должен этим заниматься, указывает таблоид. При этом, как заявил мэр города Кенигсбрюк, часть развалин нельзя снести из-за закона об охране памятников, а другие находятся в частной собственности, ожидают ремонта или находятся на территории заповедников.
Кроме того, на снос и уборку этих «бетонных гигантов» просто нет денег, заключает Bild.
Западная группа войск (ЗГВ) — оперативно-стратегическое территориальное объединение Вооруженных сил Российской Федерации, временно дислоцировавшееся на территории Германии. До марта 1992 года входила в состав Вооруженных сил СССР.

В сентябре 1990 года канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент СССР Михаил Горбачев подписали договор, регламентирующий пребывание и вывод войск. Договор предусматривал, что все советские войска, дислоцированные на территории Германии, должны были покинуть ее с конца 1990 по 1994 год.
После распада СССР указом президента РСФСР от 4 марта 1992 года ЗГВ перешла под юрисдикцию Российской Федерации, взявшей на себя обязательства по дальнейшему выводу войск, который был завершен 31 августа 1994 года.

Источник: РИА Новости

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