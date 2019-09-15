Истязала и избивала двух детей под опекой жительница Алтайского края

При этом опекун использовала незначительные поводы для наказания детей. В настоящее время дети изъяты из семьи.

Опекун использовала незначительные поводы для наказания детей

Следователи в Алтайском крае проверяют информацию об истязании детей опекуншей.

Доследственную проверку начали в Алтайском крае по факту избиения в семье, где под опекой находятся трое детей, сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ по региону.

«По предварительным данным, в одном из сел Залесовского района женщина, у которой под опекой находятся трое детей, систематически на протяжении длительного времени истязала брата и сестру 2006 и 2007 года рождения. При этом опекун использовала незначительные поводы для наказания детей», — говорится в сообщении.

В настоящее время дети изъяты из семьи. В ходе доследственой проверки будет дана оценка не только действиям опекунши, но и сотрудников органов опеки и попечительства.