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Истязала и избивала двух детей под опекой жительница Алтайского края

14:10 15.09.2019 Фото: pixabay.com
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При этом опекун использовала незначительные поводы для наказания детей. В настоящее время дети изъяты из семьи.

Истязала и избивала двух детей под опекой жительница Алтайского края
Опекун использовала незначительные поводы для наказания детей

Следователи в Алтайском крае проверяют информацию об истязании детей опекуншей.
Доследственную проверку начали в Алтайском крае по факту избиения в семье, где под опекой находятся трое детей, сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ по региону.

«По предварительным данным, в одном из сел Залесовского района женщина, у которой под опекой находятся трое детей, систематически на протяжении длительного времени истязала брата и сестру 2006 и 2007 года рождения. При этом опекун использовала незначительные поводы для наказания детей», — говорится в сообщении.

В настоящее время дети изъяты из семьи. В ходе доследственой проверки будет дана оценка не только действиям опекунши, но и сотрудников органов опеки и попечительства.

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