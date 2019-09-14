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Жуткое ДТП: семь человек из 35 погибли в лобовом столкновении автобуса ПАЗ и грузовика МАН под Ярославлем

19:16 14.09.2019 Фото: Стоп-кадр
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Среди семи погибших — пять женщин и двое мужчин, это водители столкнувшихся транспортных средств. 29 пассажиров получили травмы.

Жуткое ДТП: семь человек из 35 погибли в лобовом столкновении автобуса ПАЗ и грузовика МАН под Ярославлем
В протараненном грузовиком автобусе было 35 человек

14 cентября в 10.45 в дежурную часть УМВД Росси по Ярославской области поступило сообщение о том, что на автодороге «Ярославль — Гаврилов-Ям» произошло ДТП, сообщает сайт ГУ МВД по Ярославской области.

По предварительной информации произошло столкновение автобуса ПАЗ и грузового автомобиля «МАН».

В настоящее время в результате ДТП семь человек погибли и 29 пострадали. Среди семи погибших — пять женщин и двое мужчин, это водители столкнувшихся транспортных средств.

Один из пострадавших — мальчик 2012 года рождения, у него тупая травма живота и ссадина лица, его состояние не является критическим, рассказали в правительстве области. Ребенок находится в больнице.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС, бригады скорой медицинской помощи.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Следственной частью СУ УМВД России по Ярославской области создана следственная группа.

Уточнить информацию о пострадавших можно получить по телефону МЧС России по Ярославской области 8 (4852) 79-09-01.

Пресс-служба УМВД России по Ярославской области

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