Нужно ли менять полипропиленовые трубы на железные при замене батарей? Помогите разобраться!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Горожанка:

Возникла необходимость заменить в квартире алюминиевые радиаторы на биметаллические, т.к. алюминиевые оказались не очень надёжными и одну батарею прорвало. Хотели этим и ограничиться, но специалист сказал, что сначала нужно поменять все полипропиленовые трубы на стояках. То есть у нас стояки из железа, а подводки от стояков к радиаторам из полипропилена. Вот эти полипропиленовые подводки и предложено заменить на железные, потому что полипропилен может в любой момент вздуться и прорваться. Дому семь лет, полипропиленовые трубы стоят с самого начала, о том, что это так ненадёжно, мы услышали впервые. Хотели бы заменить на железные, но дома свежий ремонт, а замена труб предполагает сварку. Может, кто-то сталкивался с такой ситуацией, что делали?