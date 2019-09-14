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Нужно ли менять полипропиленовые трубы на железные при замене батарей? Помогите разобраться!

11:10 14.09.2019 Фото: Кто был в такой ситуации?
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Дому семь лет, полипропиленовые трубы стоят с самого начала, о том, что это так ненадёжно, мы услышали впервые.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Горожанка:
Возникла необходимость заменить в квартире алюминиевые радиаторы на биметаллические, т.к. алюминиевые оказались не очень надёжными и одну батарею прорвало. Хотели этим и ограничиться, но специалист сказал, что сначала нужно поменять все полипропиленовые трубы на стояках. То есть у нас стояки из железа, а подводки от стояков к радиаторам из полипропилена. Вот эти полипропиленовые подводки и предложено заменить на железные, потому что полипропилен может в любой момент вздуться и прорваться. Дому семь лет, полипропиленовые трубы стоят с самого начала, о том, что это так ненадёжно, мы услышали впервые. Хотели бы заменить на железные, но дома свежий ремонт, а замена труб предполагает сварку. Может, кто-то сталкивался с такой ситуацией, что делали?

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