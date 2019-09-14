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Недвижимость / Общество

Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет

13:59 14.09.2019 Фото: pixabay.com
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Закон вступает в силу 16 сентября, спустя 90 дней после дня его официального опубликования.

Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет

Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
Изменения в законы «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости» вступают в силу 16 сентября. Поправки упростят процедуру проведения комплексных кадастровых работ, заказчиками которых выступают муниципальные власти. Федеральный закон (150-ФЗ от 17 июня 2019 года) устанавливает порядок уточнения границ земельных участков, фактическая площадь которых не соответствует площади, указанной в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), поясняется в материалах ведомства.
«Так, одно из положений предоставляет возможность гражданам узаконить в рамках проведения комплексных кадастровых работ фактически используемые земельные участки, если их площадь превышает площадь, указанную в ЕГРН. Важно отметить, что узаконить фактически используемые «лишние» метры можно будет лишь в том случае, если участок используется в этих границах более 15 лет, на него нет посягательств со стороны соседей и претензий органов власти», — говорится в сообщении.

Кроме того, площадь такого «увеличения» должна быть не больше предельного минимального размера участка, установленного местной администрацией, а в случае если такой минимальный размер не установлен – не более чем на десять процентов от площади, указанной в ЕГРН.
«У граждан есть возможность официально оформить используемые участки, а соответственно, впоследствии ими распоряжаться. Если в ходе комплексных кадастровых работ, которые проводятся по заказу местных властей, выяснится, что используемая площадь земельного участка больше, чем предусмотрено данными в ЕГРН, при соблюдении всех критериев разницу можно будет узаконить. Но важно — к поправкам нельзя относиться как к возможности быстро увеличить площадь своих земельных участков. Закон направлен на уточнение существующих участков и поддержку собственников, которые на протяжении многих лет использовали земли без уточненных границ», — приводятся в сообщении слова замглавы Федеральной кадастровой палаты Марины Семеновой.
Федеральный закон № 150-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О кадастровой деятельности» и федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» подписал президент России Владимир Путин 17 июня 2019 года. Закон вступает в силу 16 сентября, спустя 90 дней после дня его официального опубликования.

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