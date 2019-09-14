"Город-мечта: в 2 раза выросли зарплаты и снизилась преступность за 7 лет в Бердске"

О достижениях Бердска горожанам рассказал эксперт из СибНИИ: в с 2010 город успешно развивался и сделал большой скачок в промышленности, потребительском рынке и строительстве.

Бердск привлекателен для туристов своей уникальной природой

О развитии и достижениях города с 2010 по 2017 годы рассказали на публичных слушаниях по проекту стратегии социально-экономического развития Бердска до 2030 года.

Начальник экономического отдела Новосибирского СибНИИ градостроительства Татьяна Томилина отметила, что Бердск интенсивно развивается. На территории муниципального образования сформированы три промышленные зоны экономического развития: восточная, юго-западная, северная. Подобное промышленное зонирование территории послужило основой серьезной диверсификации городской экономики. Бизнесом при поддержке власти были грамотно использованы основные благоприятные факторы, которые привели к активному развитию этих зон и наполнению их новыми резидентами.

В течение 2010-2017 годов в Бердске наблюдался положительный рост всех составляющих потребительского рынка. Он развивался более успешно, чем в целом потребительский рынок по Новосибирской области.

Для отдыхающих — 47 учреждений

Бердск обладает рядом конкурентных преимуществ в сфере туризма, таких, как природно-климатические условия, развитая инфраструктура, обеспечивающая предоставления лечебно-оздоровительных услуг и возможности для отдыха и туризма. У слуги в сфере туризма, оздоровления и отдыха предоставляют 47 учреждений. Кроме того, в городе имеются 15 музеев и 54 историко-культурных объектов.

Бердск промышленный и инвестиционный

Стабильная работа промышленных предприятий обеспечивает рост объема промышленной продукции. За 2010-2017 году индекс физического объема промышленной продукции в Новосибирской области увеличился в 1,3 раза, а в Бердске — в 1,6 раз. Выросла доля промышленной продукции Бердска в объеме выпуска промышленной продукции по области с 3,7 % до 5%. Объем инновационной продукции за обозначенный период увеличился более, чем в два раза.

Муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшение инвестиционного климата в Бердске по итогам конкурса в рамках регионального форума «Территория бизнеса, территория жизни» признана лучшей среди 23 заявок по Сибирскому федеральному округу.

Бердск вошел в число 12 финалистов всероссийского этапа национальной премии «Бизнес-успех» в номинации «лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата».

Количество субъектов малого предпринимательства выросло с 4000 до 6000. Объем произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг вырос с 9, 5 до 39, 8 млрд рублей в год.

В 2017 году малыми предприятиями индивидуальными предпринимателями произведено около 50% от общего объема выпуска продукции, работ и услуг.

Почти в три раза увеличился годовой объем инвестиций в основной капитал. По показателям объема инвестиций на душу населения в рейтинге Новосибирской области в 2017 году Бердск занял второе место.

За 7 лет — 600 000 кв. метров жилья

В объеме выполненных работ и оказанных услуг в строительстве весомая доля приходится на строительство. С 2010 по 2017 годы в городе введено более 600 000 кв. метров жилья.

Одной из основных проблем социально-экономического развития города остается опережение промышленного и гражданского строительства по сравнению со строительством общегородской инфраструктуры.

Город прирастает мигрантами

На начало 2018 года численность Бердска составила 103,6 тыс. человек. Население стабильно прирастало как за счет естественного, так и миграционного прироста. Город приобретает жителей в миграционном обмене как с регионами РФ, так и странами СНГ. Около 70% участников миграционного потока составляют граждане трудоспособного возраста. В последние годы для Бердска и Новосибирской области в целом характерно некоторое снижение миграционного притока.

Прочь, безработица!

За обозначенный период выросла общая численность занятых в экономике города с 7 500 до 42500 человек. Рост обеспечен в том числе за счет сокращения безработицы.

Наибольшая доля занятых сохраняется в индустриальном секторе экономики города. С 2010 года доля занятых в промышленности выросла на 3, 3%, в строительстве — на 1, 3%, в сфере транспорта и хранения грузов — на 5,3%.

Постепенно сокращается доля занятых в торговле и оказании услуг в сфере ремонта транспортных средств и бытовой техники. Хотя она по-прежнему выше 20% от всего занятого населения.

Номинальная зарплата работников выросла с 17000 до 31 000 рублей. Пенсии росли более медленными темпами, при этом реальный рост пенсионных выплат по Бердску составил 110%, в то время как по области — 106%.

Соотношение прожиточного минимума и среднедушевого дохода в 2010 и в 2017 годах составило 2, 07 раз. Скачки прожиточного минимума и среднедушевого дохода во многом объясняются пересмотром методики расчета величины прожиточного минимума в сторону ее увеличения, отметила Томилина.

Сохранили здоровье

Уровень заболеваемости на 1000 человек практически не изменился. Если учесть увеличение доли населения подросткового возраста и старших возрастов, более подверженных заболеваниям различного характера, то можно говорить о сохранении здоровья населения в этот период.

Строятся школы и сады

С 2015 года в Бердске обеспечен 100% охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием. Для решения задачи обеспечения доступности дошкольного образования проведена работа и оказано содействие открытию частных детсадов и групп дошкольного образования. Остается незакрытой потребность в местах в дошкольных учреждениях для детей до 3 лет.

Имеет место проблема дефицита мест в общеобразовательных учреждениях, что не позволяет организовать учебный процесс в одну смену. Во вторую смену обучается третья часть всех учащихся. Для решения данной проблемы ведется строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Южном. Планируется строительство школ на других территориях города. В школах ведется системная работа по подготовке детей к инновационной деятельности. В системе образования создана 51 инвестиционная площадка. 75% средних общеобразовательных школ города перешли на профильное обучение на старшей ступени образования. В том числе, более половины — на реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, что позволяет школьникам наиболее точно определиться с выбором профессии.

Преступлений стало меньше

Развитие физкультуры и спорта, меры по профилактике правонарушений позволили улучшить криминогенную обстановку в городе. Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения уменьшилось с 2030 в 2010 году до 1354 в 2017 году. В том числе, правонарушений, совершенных несовершеннолетними — со 104 единиц до 32 единиц на 100 тыс. населения, отметила Татьяна Томилина.

Существенно сократилось число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

С 2010 по 2017 годы объем основных статей дохода возрос. Темп роста доходов за рассматриваемый период — 166, 7%.