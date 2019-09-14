Молодой учитель Бердска: Зарплатой в 100 тысяч рублей в школу не заманишь

Юлия Васильева, педагог начальных классов из школы №10, удивляется, почему дети не хотят читать. Она возмущена тем, что многие родители совершенно не воспитывают своих детей и никак не участвуют в образовательном процессе.

По мнению Юлии Васильевой, у школы главная функция- учебная, у родителей воспитательная

Поступать в педагогический колледж Юлии Васильевой посоветовали родители. Но во время практики ей так понравилось работать с детьми, что она сейчас каждый день спешит на работу, чтобы поскорее увидеть любимых учеников.

— Как учитель, я испытываю невероятные чувства. Дети отдают тебе всю свою энергию и тепло, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» преподаватель начальных классов из бердской школы №10.

Как начинающий педагог девушка будет получать зарплату не более 20 тыс. рублей в месяц, но ее это не смущает.



— На конференции нам рассказывали, что нужно мотивировать учителей повышенной зарплатой. Я считаю, нужно желание самого человека. Если человек не любит эту работу, ты его хоть как мотивируй. Зарплатой в 100 тысяч рублей в школу не заманишь. Даже если он придет, через некоторое время он убежит. Это бесполезно, — рассуждает учительница.

У школы главная функция — учебная, у родителей воспитательная

Она намерена и через 10 лет продолжать работать в школе.

— Я для себя решила, что если я пошла в школу, то, как бы тяжело не было, какие бы трудности не возникали, я понимаю, что будут и депрессии, я не буду высыпаться. Будут разные дети, разные родители, Я работаю две недели и на выходных мне без ребят очень грустно и одиноко, — высказалась девушка.

Молодой педагог возмущена тем, что многие родители совершенно не воспитывают детей и никак не участвуют в образовательном процессе. По ее мнению, только в связке учитель-родитель из ребенка можно вырастить гармоничную и счастливую личность.

— У школы главная функция — учебная, у родителей воспитательная,- считает учитель.

Я удивляюсь, почему дети не хотят читать

Бердский педагог каждое утро спешит на работу, как на праздник, но бумажная волокита выматывает. Ей хотелось бы, чтобы работы с бумагами было меньше, а учителей-мужчин — больше.

— Учителей женщин больше, но мужчины пользуются большим авторитетом у детей, — рассуждает героиня.

В школе №10 учатся пять дней, но Юлия — за шестидневку:

— Большое число уроков в день не лучшим образом сказывается на успеваемости. Лучше они пусть учатся с одним выходным, тогда учебная нагрузка будет распределяться равномерно и они будут меньше уставать.

Как признается учительница, одна из главных проблем современных детей — отсутствие интереса к чтению. Она своих учеников попросила завести читательский дневник, на что некоторые родители отреагировали отрицательно.

— Я удивляюсь, почему дети не хотят читать. Это же так интересно! Ты окунаешься в удивительный мир, узнаешь массу нового. Ведь только через книги у нас развивается кругозор. Я настаиваю: если ваш ребенок не читает, читайте вместе, ходите в библиотеки, — призывает учитель.

Я не хочу заниматься карьерой в ущерб семьи

Семью девушка планирует заводить к 30 годам.

— Мне не важно, как человек выглядит, важно, какой он в общении. Если мужчина в мой адрес позволяет грубость, я не буду с ним общаться, пусть он хоть миллионер. Пусть он будет учителем, было бы здорово вечерами за чашечкой чая обсуждать, как чудесно прошел день в школе, — мечтает педагог.

В свободное время Юлия играет на гитаре, занимается аппликацией, шьет подушки.

— В женщине главное — гармония. Я не хочу заниматься карьерой в ущерб семьи. Я буду так распределять силы, чтобы и на работу хватало сил, — убеждена героиня.

Юлия воспитывалась в многодетной семье. По ее мнению, в идеале должно быть трое детей:

— Детей не заводят, потому что нет денег и времени их воспитывать. Великая очередь в сады, затраты в школе. Жилищные условия оставляют желать лучшего. Поэтому, многим приходится брать ипотеку и выплачивать ее 25 лет, и рожают максимум одного ребенка.

Автор видео Елена Белоусова

