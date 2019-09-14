Молодой учитель Бердска: Зарплатой в 100 тысяч рублей в школу не заманишь

Поступать в педагогический колледж Юлии Васильевой посоветовали родители. Но во время практики ей так понравилось работать с детьми, что она сейчас каждый день спешит на работу, чтобы поскорее увидеть любимых учеников.
— Как учитель, я испытываю невероятные чувства. Дети отдают тебе всю свою энергию и тепло, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» преподаватель начальных классов из бердской школы №10.
Как начинающий педагог девушка будет получать зарплату не более 20 тыс. рублей в месяц, но ее это не смущает.
У школы главная функция — учебная, у родителей воспитательная
Она намерена и через 10 лет продолжать работать в школе.
— Я для себя решила, что если я пошла в школу, то, как бы тяжело не было, какие бы трудности не возникали, я понимаю, что будут и депрессии, я не буду высыпаться. Будут разные дети, разные родители, Я работаю две недели и на выходных мне без ребят очень грустно и одиноко, — высказалась девушка.
Молодой педагог возмущена тем, что многие родители совершенно не воспитывают детей и никак не участвуют в образовательном процессе. По ее мнению, только в связке учитель-родитель из ребенка можно вырастить гармоничную и счастливую личность.
— У школы главная функция — учебная, у родителей воспитательная,- считает учитель.
Я удивляюсь, почему дети не хотят читать
Бердский педагог каждое утро спешит на работу, как на праздник, но бумажная волокита выматывает. Ей хотелось бы, чтобы работы с бумагами было меньше, а учителей-мужчин — больше.
— Учителей женщин больше, но мужчины пользуются большим авторитетом у детей, — рассуждает героиня.
В школе №10 учатся пять дней, но Юлия — за шестидневку:
— Большое число уроков в день не лучшим образом сказывается на успеваемости. Лучше они пусть учатся с одним выходным, тогда учебная нагрузка будет распределяться равномерно и они будут меньше уставать.
Как признается учительница, одна из главных проблем современных детей — отсутствие интереса к чтению. Она своих учеников попросила завести читательский дневник, на что некоторые родители отреагировали отрицательно.
— Я удивляюсь, почему дети не хотят читать. Это же так интересно! Ты окунаешься в удивительный мир, узнаешь массу нового. Ведь только через книги у нас развивается кругозор. Я настаиваю: если ваш ребенок не читает, читайте вместе, ходите в библиотеки, — призывает учитель.
Я не хочу заниматься карьерой в ущерб семьи
Семью девушка планирует заводить к 30 годам.
— Мне не важно, как человек выглядит, важно, какой он в общении. Если мужчина в мой адрес позволяет грубость, я не буду с ним общаться, пусть он хоть миллионер. Пусть он будет учителем, было бы здорово вечерами за чашечкой чая обсуждать, как чудесно прошел день в школе, — мечтает педагог.
В свободное время Юлия играет на гитаре, занимается аппликацией, шьет подушки.
— В женщине главное — гармония. Я не хочу заниматься карьерой в ущерб семьи. Я буду так распределять силы, чтобы и на работу хватало сил, — убеждена героиня.
Юлия воспитывалась в многодетной семье. По ее мнению, в идеале должно быть трое детей:
— Детей не заводят, потому что нет денег и времени их воспитывать. Великая очередь в сады, затраты в школе. Жилищные условия оставляют желать лучшего. Поэтому, многим приходится брать ипотеку и выплачивать ее 25 лет, и рожают максимум одного ребенка.
Автор видео Елена Белоусова
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