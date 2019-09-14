Подросток в Сургуте (ХМАО) угрожал родителям пневматическим пистолетом, не желая идти в школу, ученика поймали полицейские, сообщили в региональном управлении МВД.
11 сентября утром в полицию Сургута поступило сообщение о конфликте между родителями и их 16-летним сыном. Подросток состоит на учете в ПНД (психоневрологическом диспансере), он не хотел идти в школу и угрожал родным пневматическим пистолетом.
Родителям удалось отобрать оружие, после чего школьник сбежал, но полицейским удалось его найти.
Не пойду в школу: угрожал родителям пневматическим пистолетом подросток в Сургуте
14:06 14.09.2019
Юноша состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Родителям удалось отобрать оружие, после чего школьник сбежал, но полицейским удалось его найти.
Подросток в Сургуте (ХМАО) угрожал родителям пневматическим пистолетом, не желая идти в школу, ученика поймали полицейские, сообщили в региональном управлении МВД.
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