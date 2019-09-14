Не пойду в школу: угрожал родителям пневматическим пистолетом подросток в Сургуте

Юноша состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Родителям удалось отобрать оружие, после чего школьник сбежал, но полицейским удалось его найти.

В Сургуте подросток угрожал родителям пневматическим пистолетом

Подросток в Сургуте (ХМАО) угрожал родителям пневматическим пистолетом, не желая идти в школу, ученика поймали полицейские, сообщили в региональном управлении МВД.

11 сентября утром в полицию Сургута поступило сообщение о конфликте между родителями и их 16-летним сыном. Подросток состоит на учете в ПНД (психоневрологическом диспансере), он не хотел идти в школу и угрожал родным пневматическим пистолетом.

Родителям удалось отобрать оружие, после чего школьник сбежал, но полицейским удалось его найти.



Идет проверка, выясняется, где подросток взял пистолет, кому он принадлежит.