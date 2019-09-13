Из-за долгов по кредитам 35 человек за полгода признаны банкротами в Бердске

В первом полугодии 2018 года стали банкротами всего 18 бердчан. За последние три с половиной года в Бердске стали банкротами 117 человек.

Сразу 35 человек подали на банкротство за полгода в Бердске

За последние три с половиной года в Бердске стали банкротами 117 человек. Об этом сегодня, 13 сентября, рассказала заместитель начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Новосибирской области Наталья Тучина.

В 2016 году банкротами в Бердске стали 20 человек, в 2017 году — 27, в 2018 году — 35. В первом полугодии 2018 года в Бердске стали банкротами всего 18 человек, тогда как в этом полугодии сразу 35.

— Люди все чаще оформляют процедуру банкротства из-за долгов перед банками и микрофинансовыми организациями. Большинство процедур банкротства введены по заявлениям самих должников. Они обращаются в Арбитражный суд Новосибирской области для признания своей финансовой несостоятельности, — подчеркнула Наталья Владимировна.

Сегодня очень многие люди с легкостью ввязывают в долги, совершенно не думая о возможных неблагоприятных последствиях. Напомним, что списание долгов по кредитам – законная реальность.