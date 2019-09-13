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Простая еда поможет молодо выглядеть и не болеть

08:30 13.09.2019 Фото: pixabay.com
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Для нормальной работы стволовых клеток американский ученый рекомендует средиземноморский и азиатский рационы. Употребление алкоголя, курение и плохая экология снижают активность стволовых клеток.

Простая еда поможет молодо выглядеть и не болеть
Среди особенно полезных продуктов Ли назвал зеленый чай, черный шоколад (в умеренном количестве) и куркуму

Доктор из США Уильям Ли рассказал о продуктах, которые необходимы для нормальной работы стволовых клеток.

Как пояснил исследователь, до сих пор неясно, как работают стволовые клетки, однако известно, что они являются своего рода «фабрикой по производству крайне важных для роста и восстановления органов химических веществ».

— Каждый раз, когда человек травмируется или у него развивается какое-либо заболевание, его стволовые клетки начинают активно действовать. Благодаря этому восстанавливаются изношенные клетки, — объяснил Уильям Ли, отметив, что употребление алкоголя, курение и плохая экология снижают активность стволовых клеток.

Поддерживать нормальную работу клеток поможет в том числе питание. Специалист рекомендует средиземноморский и азиатский рационы.

Среди особенно полезных продуктов Ли назвал зеленый чай, черный шоколад (в умеренном количестве) и куркуму. Кстати, пища с высоким содержанием жиров, соли и сахара сдерживает активность стволовых клеток.

Источник: РГ

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