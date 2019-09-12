В психушку отправили запойного крушителя окон гвардейцы в Новосибирской области

Запойного дебошира обезвредили гвардейцы

Бойцы группы быстрого реагирования Агентства безопасности «Гвардия» задержали правонарушителя, который впоследствии был госпитализирован в психиатрическую больницу. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили 12 сентября в АБ.

Накануне в 8.54 в дежурную часть АБ «Гвардия» поступил сигнал с кнопки тревожной сигнализации из поселка Березки Новосибирского района. К месту происшествия был направлен экипаж группы быстрого реагирования.

Когда ГБР прибыла в поселок, выяснилось, что мужчина, будучи в нетрезвом состоянии и находящийся длительное время в запое, беспричинно спортивной штангой разбил стекла в трех окнах соседского коттеджа.

Пострадавшие от неадекватного поведения соседа хозяева вызвали охрану и полицию.

Бойцы группы быстрого реагирования задержали пьяного дебошира, дождались приезда участкового уполномоченного и бригады скорой медицинской помощи.

На карете медпомощи хулиган был доставлен в психиатрическую больницу, где его тут же госпитализировали.