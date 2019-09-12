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Образование / Общество

Московские школьники заняли первое место в Олимпиаде мегаполисов

12:48 12.09.2019 Фото: pixabay.com
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В соревнованиях приняли участие команды школьников 14-18 лет из 45 городов 32 стран мира.

Московские школьники заняли первое место в Олимпиаде мегаполисов
Московские школьники заняли первое место в Олимпиаде мегаполисов

Школьники Москвы одержали победу в Олимпиаде мегаполисов, в которой участвовали команды из 45 городов из 32 стран мира, говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы.
Отмечается, что IV Московская олимпиада школьников крупных городов и столиц мира прошла с 1 по 6 сентября по четырем общеобразовательным предметам – математике, информатике, физике и химии, программы которых максимально близки в разных странах мира.
В соревнованиях приняли участие команды школьников 14-18 лет из 45 городов 32 стран мира.

«По итогам двух туров первое место на IV Московской олимпиаде школьников крупных городов и столиц мира завоевала команда Москвы с итоговым результатом 735,62 баллов. Также дипломы победителей были присуждены командам Санкт-Петербурга (632,98 баллов) и Шанхая (610,76 баллов)», — говорится в сообщении.
Второе место заняли команды Белграда, Минска, Софии, Кракова, Загреба, Ханоя, Гонконга, Стамбула и Джакарты. Третье место – команды Еревана, Лимы, Будапешта, Баку, Кишинева, Алма-Аты, Пекина, Харбина, Инсбрука, Бишкека, Баня-Луки, Братиславы, Чэнду, Лейпцига и Дрездена.
Уточняется, в состав команды входило восемь учащихся (по два участника на каждый предмет) и до трех руководителей (сопровождающие и переводчики). Соревнования основной части олимпиады состояли из двух туров, задания были переведены на английский язык и родной язык участников.
«Задания олимпиады составлялись и оценивались международным жюри, в состав которого вошли 35 экспертов. После проверки заданий каждый участник мог посмотреть свою работу, сравнить ее с критериями оценивания и в случае несогласия с выставленными баллами – подать апелляцию. Задания и решения публиковались на официальном сайте олимпиады», — отмечается в материалах.

Источник: РИА Новости

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