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Можно ли оставить ребенка в детском саду до 8 лет?

12:46 12.09.2019 Фото: pixabay.com
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Примут ли его в первый класс, если 1 сентября ему исполняется восемь лет и три месяца?

Можно ли оставить ребенка в детском саду до 8 лет?
Каких-либо нормативных запретов пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении до достижения им возраста восьми лет не имеется

Можно ли до восьми лет оставить ребенка в детском саду? Примут ли его в первый класс, если 1 сентября ему исполняется восемь лет и три месяца?

Отметим, что на основании ч. 1 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» получение дошкольного образования в образовательных организациях может начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев, а верхняя возрастная планка пребывания ребенка в дошкольной образовательной организации не установлена.

Далее, как следует из той же нормы, получение начального общего образования в образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
Таким образом, исходя из рассматриваемой ситуации, можно сделать вывод о том, что каких-либо нормативных запретов пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении до достижения им возраста восьми лет не имеется.

Что касается приема ребенка в школу в возрасте восемь лет и трех месяцев, то какие-либо прямые запреты и ограничения также отсутствуют, и разрешение этого вопроса возможно администрацией образовательной организации по заявлению родителей.

Источник: pravo.rg.ru

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