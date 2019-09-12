Выдачу ипотеки с низким взносом ограничат в России

Например, может быть прямой запрет на выдачу высокорисковых кредитов, например, ипотеки с первоначальным взносом, не превышающим 10% стоимости жилья (LTV свыше 90%).

Банк России намерен прямо ограничить выдачу ипотеки с низким взносом

Банк России хочет получить право вводить прямые ограничения на выдачу кредитов закредитованным гражданам и ипотеки с низким первоначальным взносом. Ссылаясь на мировую практику, Банк России в специальном консультативном докладе предлагает обсудить несколько вариантов нового регулирования.

Первый — прямой запрет на выдачу высокорисковых кредитов, например, ипотеки с первоначальным взносом, не превышающим 10% стоимости жилья (LTV свыше 90%).

Второй — ограничение доли отдельных кредитов в портфеле банка или в текущих выдачах. Так, приводит пример Банк России, доля кредитов с показателем долговой нагрузки свыше 50% (когда платежи по кредиту превышают половину доходов заемщика) в выдачах банка может быть не более 10%.

Третий вариант — комбинация первых двух. Это может быть, согласно докладу, полный запрет на выдачу ипотеки с первоначальным взносом менее 10%, и ограничения на долю ипотеки с первоначальным взносом от 10 до 20%.

«Количественные ограничения могут быть установлены в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщиков, соотношения справедливой стоимости предмета залога к сумме основного долга по ипотечным кредитам, срока, оставшегося до погашения кредита (займа), и иных критериев», — отмечает Банк России.

Новые инструменты должны дополнить уже используемые надбавки к коэффициентам риска, которые покрывают практически все потребкредиты, ипотеку с LTV свыше 80% и валютные кредиты. С 1 октября надбавки к коэффициентам риска в потребкредитовании повышаются для кредитов заемщикам, чей показатель долговой нагрузки выше 50%. Все это призвано охлаждать интерес банков к этим сегментам розницы. Однако, объясняет свою инициативу Банк России, в случае высокой рентабельности и большого запаса капитала влияние надбавок на рост высокорискового кредитования ограничено.

Внедрение в регулирование ограничений на выдачу отдельных видов кредитов Банк России планирует осуществлять поэтапно.

Источник: РГ