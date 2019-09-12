Как отрастить густые брови? Чеснок поможет!

Сколько будут расти брови? Если изначально основа была сильно поредевшей, то при должном уходе получить уже заметно более густые брови получится примерно через 2-3 месяца.

Густые, красивой формы брови делают лицо привлекательным и моложавым

Густые, красивой формы брови делают лицо привлекательным и моложавым. Специалисты поделились простыми советами, помогающими отрастить брови желанной густоты.

Очищать. Примерно так же, как вы следите за кожей лица, нужно ухаживать и за бровями – они нуждаются по крайней мере в базовом уходе. Их, в частности, следует регулярно очищать от остатков макияжа, пыли и других загрязнителей, налипающих на волоски в течение суток. Умываясь в конце дня, не забудьте про брови – помассируйте их кончиками пальцев и тщательно ополосните водой.

Также полезно один-два раза в неделю применять скраб на коже в зоне бровей — это улучшает циркуляцию крови и помогает волоскам расти быстрее. Главное, не действовать слишком агрессивно. Следует помнить, что кожа в области глаз и бровей достаточно тонкая. В качестве скраба следует использовать мягкие, не способные травмировать кожу средства.

Питать. После умывания мы наносим на кожу увлажняющий или питающий ее крем. С бровями действует тот же принцип. После очищающих процедур их рекомендуется обработать средствами, которые будут питать кожу под ними, усиливать кровоток и стимулировать волоски расти как можно гуще.

Лучшие домашние средства для густоты бровей:

Касторовое масло. Оно обладает природными свойствами укреплять волосы и активизировать их рост. Наносите касторовое масло на брови за некоторое время для сна мягкими массирующими движениями. Дайте ему впитаться, смывать масло на ночь не нужно.

Лавандовое масло. По своему полезному воздействию на кожу и волосы является одним из самых эффективных домашних средств. Нередко помогает отрастить брови даже тем, кто довел их своим выщипыванием до облысения.

Чеснок. Настоящий природный ускоритель роста волос. Но рецепт с использованием чеснока требует определенных жертв, его хорошо применять только когда рядом никого нет. На ночь очищенные брови рекомендуется натереть зубчиком чеснока, — так, чтобы его соком пропиталась кожа под волосками.

Либо чеснок можно измельчить и смешать с оливковым маслом. Этот состав наносится кистью на брови в виде маски и оставляется на ночь.

Кокосовое молоко. Также эффективно ускоряет рост волосков в бровях. Эксперты рекомендуют использовать минимум 90% молоко, обрабатывая им брови на ночь.

Правильно питаться самим. Тем, кто мечтает о густых бровях, следует обязательно включить в рацион продукты, богатые витамином С, магнием, цинком, биотином, железом и Омега-3 жирными кислотами. Все эти вещества при регулярном потреблении эффективно улучшают состояние кожи и волос.

Сколько будут расти брови? Если изначально основа была сильно поредевшей, то при должном уходе получить уже заметно более густые брови получится примерно через 2-3 месяца.

Источник: medikforum.ru