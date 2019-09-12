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Здоровье / Общество

Коротышкам грозит диабет

12:33 12.09.2019 Фото: pixabay.com
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На каждые дополнительные 10 см роста риск возникновения этого метаболического расстройства снижается на 41% у мужчин и на 33% у женщин.

Коротышкам грозит диабет
Низкий рост повышает риск диабета

Исследование показало, что на каждые дополнительные 10 см роста риск диабета снижается на 40%. А всё потому, что у высоких людей организм лучше справляется с переработкой сахара.

Ученые выяснили, что высокие люди могут быть лучше защищены от диабета второго типа. На каждые дополнительные 10 см роста риск возникновения этого метаболического расстройства снижается на 41% у мужчин и на 33% у женщин. Исследователи из Немецкого института нутриционистики человека полагают, что эта зависимость объясняется более высоким содержанием жира в организме низкорослых людей, более высоким артериальным давлением и большей распространенностью у них воспалительных процессов.

А вот у высоких людей чувствительность к инсулину повышена, из-за чего бета-клетки работают более эффективно. Напомним, что это разновидность клеток в поджелудочной железе, которая производит инсулин. Свои выводы ученые сделали на основе анализа состояния здоровья 28 000 человек. Оказалось, что по их росту можно с достаточной степенью точности предсказывать вероятность развития диабета.

При этом связь между ростом и риском диабета была более выражена у людей с нормальной массой тела. В этом случае на каждые дополнительные 10 см роста риск диабета у мужчин сокращался на целых 86%, а у женщин — на 67%. Если масса тела была повышенной, то связь становилась менее выраженной.

Источник: medikforum.ru

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