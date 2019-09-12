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Здоровье / Общество

Жареное мясо может довести до рака почек

12:28 12.09.2019 Фото: pixabay.com
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Люди, которые часто употребляют шашлыки и жареное на сковороде мясо, в значительно большей мере склонны заболевать раком почек по сравнению с теми, кто равнодушен к мясным блюдам, готовящимся с помощью жарки.

Жареное мясо может довести до рака почек
Жареное мясо может довести до рака почек
Сюжет: Онкология
Жареное мясо может довести до рака почек

Жареное мясо может довести до рака почекНу и врушка ты, Верочка: вранье доводит человека до опасных болезнейЕщё 49 новостей

Люди, которые часто употребляют шашлыки и жареное на сковороде мясо, в значительно большей мере склонны заболевать раком почек по сравнению с теми, кто равнодушен к мясным блюдам, готовящимся с помощью жарки.

Вывод о том, что любовь к жареному мясу существенно повышает риск развития рака почек, был сделан американскими учеными из университета Техаса. В пользу такого мнения говорят результаты исследования с участием 659 человек, страдающих от почечно-клеточной карциномы (самый распространенный тип рака почек) и 699 здоровых человек.

Авторы работы изучали особенности образа жизни людей из обеих групп. Они обнаружили, среди добровольцев из числа раковых больных было очень распространено употребление жареного мяса, приготовленного на открытом огне, либо на домашней сковороде.

Специалисты сделали заключение о том, что данная привычка действительно может способствовать возникновению опухоли в почках.

«Во время жарки мяса образуется сразу очень большое количество канцерогенов PhIP and MeIQx. Учитывая, что именно почки фильтруют токсины, мы полагаем, что риск развития рака в них увеличивается вместе с притоком канцерогенов к этому органу из жареного мяса», — поделились исследователи.

Их расчеты показывают, что при увеличении в организме количества веществ PhIP, риск рака почек возрастает на 54%, а при увеличении уровня MeIQx – в два раза. Также ученые констатировали, что особенно уязвимы перед воздействием токсинов из жареного мяса люди с вариацией гена ITPR2.

Источник: medikforum.ru

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