Грустная история: Пациенты жалуются на состояние медицины главврачу ЦГБ Бердска

Алла Дробинская приступила к работе 19 августа

Почти на девяти печатных листах разместились вопросы и предложения к новому главврачу Алле Дробинской от жителей Бердска. По этим вопросам можно выявить почти все проблемы и огрехи бердской медицины. В некоторых рассказанных бердчанами историях чувствовалась боль и безысходность, в каких-то — гнев, где-то сочувствие, а где-то — желание помочь разобраться в ситуации. Вопросы и предложения мы разбили по темам. И не поверите — получился интересный и живой рассказ. Данные вопросы мы передадим Алле Николаевне как официальный запрос.

Детская поликлиника — наше все!

Бардак с очередями в детской поликлинике. Сделайте в больницах систему как в сбербанке — по электронным талончикам. А для тех у кого высокая температура — дежурного врача без привязки к участку, а повторно уже к своему участковому.



Алексей

Проблема отсутствия педиатра на 16 участке. Уже несколько лет одна врач на два участка, а по факту и на три, и четыре. Детей, в том числе новорожденных, на данном участке много, очереди огромные, время приема минимальное. Многие жители вынуждены обращаться в коммерческие клиники.

Рита

Очередь к педиатрам. Пришли на прививку, были записаны на 13.36, пришли в 13.18. Очередь огромная, не то что сесть, там встать негде было. Народ стоял еще на 13.00, не прошли, а их было 5 человек на одно время. Моему ребенку 1 год и 9 месяцев. Он очень активный, постоять с ним несколько часов в такой духоте просто нереально, люди стоят, скандалят. В итоге, вся эта ситуация вынудила идти в частную клиннику. Разберитесь, пожалуйста, с записями на прием, а то получается по 2-3 минуты между записями, а иногда и несколько человек на одно время. Нереально попасть на прием.

Читатель

На нашем участке уже давно нет педиатра (86 участок). В детской поликлинике на Микрорайоне катастрофически не хватает педиатров, многие уволились. Были в июле на приеме, один педиатр на четыре участка работала — очередь неимоверная.

Елена

В период, когда начинается посещение детей после летних каникул, а это, в основном, август месяц, организовать прием педиатров. Врач принимает детишек от 3 участков!!! Вот и приходится стоять по 2 часа в очереди. Запись уже отсутствует, а пройти надо.

Читатель

Увеличить время приема педиатора. Обратили внимание,когда стояли в очереди, что на прием отводится всего то 3 минуты. Как можно посмотреть ребенка за 3 минуты и еще и записать это все в карточку.

Читатель

Когда наконец будет проведен комплексный и качественный ремонт территории детской поликлиники на ул. Ушакова?

Спилить аварийные тополя с пухом, заменить их на новые крупномерные ели.

Установить качественный вандалоустойчивый забор, желательно с элементами чугунной ковки. Сейчас местами сетка, местами разбитые бетонные плиты, местами кустарник, местами нет ничего.

Сделать нормальное освещение всей территории, в том числе со стороны ул. Олега Кошевого.

Установить качественную систему видеонаблюдения. Без мертвых зон. С удаленным доступом к камерам из дежурной части ОМВД по г. Бердску.

Заасфальтировать территорию, не украв деньги на щебень, т.е качественно. Во дворе вместо дурацкого вытоптанного газона сделать сплошную асфальтированную парковку для авто пациентов. С нормальной разметкой.

Сделать нормальную качественную ливневую канализацию с территории сразу в городскую ливневую сеть. Больничные микробы не должны растекаться по улицам Ушакова и К. Маркса.

Сделать косметический ремонт стен ТП (кирпичная электробудка) по дворе.

Установить нормальные мусорные баки с крышками, чтобы медицинские отходы не разлетались по округе.

Сюда можно добавить полную замену всех окон в поликлинике на пластиковые. Кроме красоты, внутри здания станет гораздо теплее.

Требуется ремонт колодца канализации (около К.Маркса 32). В него может кто-нибудь упасть со смертельным исходом рано или поздно.

Целесообразно провести ревизию и возможно стоит увеличить диаметр труб канализации на данном квартале. Обратите внимание на канализационный коллектор около двери аптеки со стороны Ушакова.

Требуется ремонт входных групп в здание. Например крыльцо приемного покоя — ужасный ужас.

Желательно установить вандалоустойчивые лавочки во дворе со стороны К. Маркса.

Около приличных детских больниц установлены скульптуры матери и ребенка. Пример — детская поликлиника в Новосибирске на ул. Рассветная.

Список может быть продолжен.

Р.S. Нормальный хозяин, если он не временщик, сделает распечатку данной статьи и с ней к Шестернену, Бадьину, Хальзову за бумагой с ходатайством к Травникову о выделении внепланового финансирования в кратчайший срок описанных выше работ.

Благоустройство территории детской поликлиники гораздо важнее для города, чем какой-нибудь двор в Северном микрорайоне. Поликлиника — она для всех!

Читатель

Новый поселок очень-очень нуждается в педиатре. На полную рабочую неделю, а не на два дня в неделю.

Читатель

Как такое возможно — два врача педиатра на 9 педиатрических участков? О каком качестве медпомощи можно говорить. Почему не выводят в связи с производственной необходимостью заведующего, заместителя главного врача по детству? Почему в больнице в Бердске в ночное время нет детского инфекциониста, хотя большая часть неотложных состояний у детей, связана с детскими инфекциями.

Светлана

С каждым годом увеличивается число детей с ограниченными возможностями здоровья. Необходима качественная доступная ранняя медицинская диагностика, которая поможет выявить те или иные отклонения в развитии детей до года (до трех) лет. Родители вынуждены ездить со своими детьми в Академгородок, в Новосибирск в платные клиники, обследование проходят тоже платное. Такая своевременная помощь могла бы сократить количество таких детей или коррекционные педагоги начали бы осовременено проводить раннюю коррекционную работу. Нужны массажисты, инструкторы по ЛФК, детские психоневрологи, неврологи.

Специалисты

Актуален вопрос по педиатрии, во 2-й поликлинике 2 массажиста на 0,5 ставки. Долго ждешь своего часа. Нет лора для деток, ходим уже давно платно. А во взрослой не попадаешь к специалистам. К терапевту уже в 8.10 нет времени свободного! Как-то все грустно.

Кира

Один единственный на весь город детский хирург, как это так? В очереди не пробиться, не записаться.

Читатель

Профанация детских медкомиссии для сада в поликинике.

20 августа пришли узнать о комиссии. Итог — лора нет в принципе. Невролог и окулист в отпуске до конца августа. Хирург принимает по живой очереди с 8-12, но в какие-то часы он уходит на учебу. Кого проходить-то?

Yaya

Невозможно попасть на массаж с грудничком, очередь ждем уже 7 месяцев и «просвета» не ожидается! Детская поликлинника №2.

Татьяна

Ужас творится в детской поликлинике на Микрорайоне, работают два педиатра — это кошмар, не хватает еще 7 педиатров, очереди ужасные!

Анастасия

Кадровый голод

Пусть новая главный врач ясно ответит, как она будет решать кадровый дефицит с врачами педиатрами в Бердске и в какие сроки. А не так, «что к 2025 году выучим новое пополнение» . Начинается сезон повышенной заболеваемости у детей, и каким образом педиатры будут справляться с тремя педиатрическими участками на одного врача. Заменять врачей фельдшерами, как это было при прежнем главвраче, противоречит правам ребенка на качественную медпомощь. Почему на эти вопросы родителей заместитель главного врача по детству отвечает, что набор кадров не в ее компетенции, и она эти вопросы не решает? А в чьей тогда? Обяжите ее тоже садиться на прием, в условиях отсутствия педиатров в поликлинике.

Читатель

По возможности верните грамотных врачей!

Читатель

Похоже людям непонятно, что дефицит врачей, и не как раньше представляли 50 %, а все 80, вот и бьются в очередях. Большинство ушли в платные, там ответственности меньше и прием не по 40-60 чел, а 10-15 от силы. Как думаете, что выберет врач, ему свое здоровье дороже. Остались пенсионеры и предпенсионеры. В стационарах по 1-2 врача, где положено 3-4, дежурить некому. Терпите. Главный врач новый без врачей ничего не сделает, хоть 5 аппаратов УЗИ поставь.

Джес

Новая главный врач уже объявила врачам, что система оплаты будет изменена, будут ужесточены требования по выполнению нагрузки. А именно: значительное уменьшение заработной платы при невыполнении нагрузки. Поскольку нагрузка считается только при заведении данных в компьютер, врачу потребуется дополнительное время, и значительное, на работу. И никаких оплат за совмещение других участков не будет. Из этого следует, что участковые врачи будут отказываться от совмещения других участков. Кроме того главный врач предложила увольняться врачам-пенсионерам. Вот очень хотелось бы услышать от нее, как она собирается решать кадровую проблему, и в какие сроки.

Татьяна

За создавшуюся ситуацию с медициной в Бердске в полной мере ответственен не только бывший главный врач, но и административный аппарат, заместители. Будет ли главный врач решать вопрос о замене своих заместителей, как проваливших полностью нацпроект «Здоровье» в Бердске? В частности, в педиатрии.

Светлана

А как и с кого собирается главврач 60 миллионов возвращать? Я так понимаю, за счет снижения зарплаты сотрудников? А госпожа Соболева не причастна к деньгам и их растрате, раз до сих пор работает? А сама то главврач не пенсионерка, где она собирается штат набрать? И вообще, мне кажется надо было начинать чистку с 5 этажа администрации ЦГБ.

Яна

Когда будет решен кадровый дефицит врачей в больнице? Мы, сотрудники, заявляем: так дальше работать невозможно. Это уже просто катастрофа. В педиатрии: в одном педиатрическом отделении 2 врача-педиатра на 9 участков, во втором — 4 врача на 14 участков. И врачи увольняются. Ситуация требует личного участия главного врача и немедленно.

Елена

Врачей-педиатров вынуждают увольняться нереальными нагрузками, низкой зарплатой. Все, кто мог, ушли в детские поликлиники Академгородка. Там нормальные нагрузки, хорошая зарплата, все участки укомплектованы. Так говорят сами педиатры Бердска.

Оксана

Невозможно пройти обследование

Нет оборудования на обследование узи-аппарата, томографа нет и т.д и т.п, на Микрорайоне все время нет талонов на обследование. Всех только и отправляют платно проходить. ФГС в кабинете удалено. Вы просто сами пройдите по больнице и спросите у людей, вам все расскажут, какое отношение к людям.

Читатель

УЗИ для женщин. Ждешь очередь, а потом тебя направляют на платное УЗИ. Так для чего там их УЗИ, просто отделаться?

Надежда

В поликлинике невозможно даже записаться на УЗИ, на холтер. Аппараты сломаны или их нет. Предлагают делать исследования платно в других местах. Невозможно записаться к узким специалистам. К эндокринологу не могу попасть полгода. Была запись зимой, ранней весной — специалист на больничном.

Светлана

Во второй поликлинике работает один рентгеновский аппарат. Всех больных даже от травматолога гоняют в центральную поликлинику.

Читатель

Купите тонзилор для процедур, а то лор назначает, а пройти процедуру можно только в платной клинике.

555

Как попасть к врачу

В регистратуру взрослой поликлиники (как в центре, так и на микрорайоне) по телефону не дозвониться, приходится с температурой идти стоять в очереди за талоном.

Читатель

Онколог и эндокринолог хором говорят, что мне нужно регулярно, хотя бы 2 раза в год делать узи щитовидки и брюшной полости. Однако талончиков не дают, так как их нет. Обещают записать, может быть, на 2020 год. Короче — пока дождусь талонов, они скорее всего уже не понадобятся. С такой медициной помрешь скорее, чем дождешься.

Читатель

Столкнулась с тем, что терапевт направляет к узкому специалисту, например, к лору или инфекционисту, делает запись в карточке. Но по этой записи талон к этим врачам в регистратуре не дадут. Предлагают прийти утром, т.е. стоять в очереди сначала на улице, потом перед регистратурой, а талонов почему-то мало и они заканчиваются перед тобой. Так можно ходить несколько дней. Но ведь, если уж есть направление от терапевта, то человек действительно нуждается в приеме. Можно же в регистратуре записать его на прием к узкому специалисту, исходя из записи терапевта? Хотя бы, если человек обращается в день такой записи.

Елена

В марте записывалась на маммографию. Записали на октябрь. Надо еще было умудриться посчитать определенные дни. Ну я понимаю месяц может быть запись на эту процедуру, но не восемь же!

Гостья

Посмею с вами поспорить. Я записывалась в начале авгуса — записали на 18 сентября.Еще и спросили, срочно ли мне нужно.

Читатель

Пожалуйста, передайте, чтобы обратили внимание на женскую консультацию. Долго не могли записать на прием к врачу (мне нужно было встать на учет по беременности): то обращайтесь не раньше 8 недель беременности, то потом талонов не было (и в регистратуру обращалась, и по номеру 124). И как же поднимать рождаемость, если врачам наплевать. Это я поняла на приеме, что врачу пофиг на все. В итоге, нервы и здоровье мне дороже, встала на учет в платную клинику к врачу, которому доверяю.

Сыроежка

Попросила пройти диспансеризацию, сами врачи не предлагают, отметили, что нужно пройти, осталось только КСК, спросила что это, сказали: вам это не нужно, это кал на скрытую кровь. Но врач даже не спрашивала что беспокоит, чем болела и от чего умерла моя мама в 59 лет, а это была онкология в кишечнике, если даже это кому-то не нужно, есть возраст, когда нужна настороженность, а это после 45 лет, мне больше, прошу главного врача провести беседу и навести порядок по данному вопросу.

Бердчанка

Больше года не могу попасть к гинекологу и неврологу, говорят разное: то записи нет, то врач отсутствует и запись только на 2 недели. Прошу рассмотреть возможность записи за месяц или даже за 2 месяца тем, у кого хронические заболевания и рекомендуется осмотр врача раз в год или два. И если уже ты наблюдаешься несколько лет у невролога, то чтобы записаться к нему, не надо проходить еще и терапевта, чтобы получить направления к неврологу.

Читатель

Пожайлуста организуйте работу регистратуры. При каждом посещении выписывается новый бегунок, а карточка исчезает. Ведь там не нужно никаких вложений. Просто при записи по 124 медсестра терапевта должна подготовить карточку для доктора. А не тогда, когда зашел на прием, карточки нет, тебя отправляют в регистратуру, ты отвлекаешь людей, кругом начинают ругаться. В результате карточки нет, идешь к педиатру, а очередь ждет. Но это же безобразие. Отправила меня на УЗИ участковый терапевт, нужно было взять полотенце, простынь и опять карточку. Естественно в регистратуре карточку не нашли, выписали бегунок, но самое интересное доктор на УЗИ ее даже не развернул и нечего не написал. Результат свой написал на своем бланке положил вместе с выписанной новой карточкой и отдал мне на руки. Вопрос: а может разгрузить людей и не брать эту карточку, тем самым эти пять минут останутся в регистратуре на другого человека. А когда пойдем к терапевту, отдадим результат УЗИ, она подклеет.

Наталья

1. К онкологу законным путем не попасть, можно через жалобу, через замглавврача, можно обмануть очередь и прорваться силой. Законно не записаться.

2. Уберите очередь в регистратуру с 7.00 утра! Это позор!

Коротков

Про необходимые ремонты, оборудование и т.п. уже много написали, повторяться не буду. И ответы известны — недостаточное финансирование.

Но вот есть моменты, для которых никаких особых вложений не требуется, а жизнь пациентов (и даже медперсонала) облегчится:

1. Обучение, тренинги, проверки на соответствие и аттестация работников регистратуры (поликлиника на Островского). Необходимо было присвоить номер направлению на дневной стационар. Окно (женщина в годах отвечает так тихо и невнятно, что мне искренне стало жалко людей с проблемами слуха, которым именно в это окно советует обратиться объявление на окошке). Так вот, регистратор сначала предположила, что номер должен дать участковый терапевт (а он у меня в химзаводской принимает!), потом с кем-то посоветовалась и велела идти к заведующей. Заведующая была на совещании. Пришлось подождать, так как ушла на него только что. Ну ладно. Дождалась. Приветливая Светлана Михайловна крайне удивилась, что по моему вопросу отправили к ней, проводила в 203 каб., где никакой очереди, скорей всего, и не бывает. Девушка мгновенно все сделала, минуты не прошло! Спасибо вам, регистратура! Столько времени и нервов можно было сэкономить!

2. Про участки в той самой химзаводской поликлинике. В этой поликлинике больше 5 чел. на 1 этаже ни разу не встретила, что уже приятно. Сделали доброе дело, вроде бы, чтобы разгрузить центральную. Но почему записываться к участковым надо все в той же центральной? Или уже не так? Напишите в расписании на Островского, что 2 участка принимают на Пушкина, укажите четкое время работы, укажите, как можно на эти участки попасть (оказалось, что при записи день в день можно звонить в гинекологию (нарочно не придумаешь!), а они передают телефон терапевтической регистратуре, на всякий случай вот вам тел.5-16-54 — с 30-го звонка дозвонилась!).

3. В мае надо было оформить направление в облбольницу. Так вот, в кабинете, где выписывают это самое направление, уточняя дату приема и т.п. Оказывается принимают 2 врача! О чем на самом кабинете ни слова! Это стало для многих стоящих в очереди большим «сюрпризом». Пока не пришел «опытный пациент» и спросил, кто к какому врачу стоит. Все изумленно:»А что их там несколько?!»

4. Такую же исчерпывающую информацию хотелось бы видеть и на сайте БЦГБ. Думаете там есть упоминание все тех же 2 терапевтических участков на Пушкина? Как бы ни так! Как нет там никаких подсказок, чтобы легко можно было определить свой участок по адресу.

Ну согласитесь, достоверная и полная информация сняла бы излишнюю напряженность в поликлинике и позволила бы сэкономить время как больным, так и персоналу.

Читатель

1. В регистратуру невозможно дозвониться. Трубку не берут. Врача на дом не вызвать.

2. Невролог Маликова постоянно то на больничном, то в отпуске, то в военкомате. Попасть к ней невозможно.

3. Кардиолог Липская уже год в командировке.

4. В поликлинике № 1 нет уролога.

5. Практически все врачи заканчивают работу очень рано. В 17-18 часов в поликлинике уже

пусто, физиокабинет вообще работает до 16 часов. Уколы можно поставить только днем.

Работающему человеку лечиться невозможно.

6. По направлению в областную больницу от педиатра (к пульмонологу, нефрологу,

урологу)ждать приходится 5-7 месяцев

Читатель

1. Нет детского врача — кардиолога, лора.

2. Нет электронной записи — так как нет педиатра на 16 участке.

3. Взрослые — не могу пройти ЭКГ (сначала нужно записаться к терапевту, потом в назначенное время прийти на прием, сказать, что тебе нужно ЭКГ, затем в назначенное время прийти за талончиком, и только потом прийти по талончику на ЭКГ(для работающего человека это просто нереальное путешествие.

4.Диспансеризация — мой год. Хотелось бы в свободном доступе, без посещения поликлиники, узнать время работы и порядок действий. Хотелось бы не формальной записи «годен», а действительно проверки здоровья.

5. Почему терапевт при наличии диагноза «диабет MODI2» — не дает направление к местному эндокринологу, приходится ездить на обследование в Новосибирск

Mel

Один невролог (Маликова) это очень мало, она же ведет работу в военкомате. Участковый фельдшер (понимаем, что не от хорошей жизни), но ведь она не может диагноз поставить. Для выписки льготных лекарств может посадить отдельно человека (ведь одно и то же выписывают), это разгрузит участковых от механической работы. В 13 кабинете (выписка рецептов) конкретные тормоза сидят, всегда накопят очередь.

Читатель

Разное, Или с костылями на второй этаж

Стоматология вообще отдельная тема. Все так делают, как попало, отношение отвратительное даже за деньги! Бабушка сделала челюсть, отдала немаленькую сумму, она не держится. Так врач ей сказал: «Что вы хотите, по другому не будет, это, типа, для красоты, а не для жевания.

Читатель

Навести нужно порядок посещения к онкологам, с приемом к психиатру, в наркологии врачи работают по старым приказам МЗ.

Читатель

Уберите врача стационара наркологии, с которым боится дежурить медперсонал, и который периодически тренируется на больных.

Яна

Обратите внимание на стоматологию!

Читатель

Проблема проста. Сделайте так, чтобы этой самой медициной стало можно пользоваться. Деньги по ОМС мы платим, ОМС нехило выделяет в больницы, а ходить приходится в платные клиники.

Читатель

Перенестите кабинеты хирурга и травматолога на 1-ый этаж.

Читатель

Кроме того, хирург в поликлинике должен принимать больных, а не ездить на разные аварии. А то получается, что отстоишь с утра за талоном, а врача вызывает на аварию. Сидишь, часами дожидаешься. Иногда он и не возвращается. Так и уходишь несолоно хлебавши. Прошлой осенью мне пришлось лишнюю неделю ходить с дренажем, потому что врача не было, а медсестра просто делала перевязки.

Читатель

У меня отец лежит уже больше полугода, на протяжении этого времени так и не пришли врачи для оформления инвалидности, хотя вызывали уже много раз. Терпения уже не хватает, ужасное отношение к больным. Кормят обещаниями, но дальше дело не продвигается. Один раз в феврале приезжала Шевченко Е. Н. ( фельдшер), нервно отреагировала на вызов, сказала, что ей не до этого ( то есть для нее это непосильная задача передать заявку на оформление инвалидности). С тех пор и звонили и лично приходили в ЦГБ, но до сих пор результат нулевой. Разберитесь, пожалуйста, с этой ситуацией, так как мы настроены обращаться в вышестоящие инстанции с жалобой.

Марьям Калиновская

Хочу поблагодарить врача Овсянникову Ольгу Станиславовну, которая принимает пациентов на дневном стационаре, за ее ответственность, отзывчивость и внимательность. Я просто ни разу не сталкивалась с «бесплатными» врачами, чтобы они так тщательно подходили к твоей проблеме. Самое главное, что она очень вежливая и добрая, побольше бы таких врачей, как Ольга Станиславовна. Огромное ей спасибо и, конечно же, здоровья побольше.

Юлия

Требуем перемен

Интересно узнать у нового главного врача сменится ли администрация больницы, в их адрес было много претензий по организации обслуживания населения и по ремонту корпусов?

123

Взрослая поликлиника: требуется ремонт пандуса для инвалидов-колясочников (накидали раствора кое-как, а въехать, да еще с уклоном, невозможно).

Читатель

Травматолога, хирурга и перевязки перенести на 1-й этаж. Не возможно на костылях подниматься по крутым ступенькам.

Читатель

А еще, чтобы Киркоров давал концерты по пятницам в наркологическом отделении!

Короче, вопрос самый главный от сотрудников, нас прям человек 800-900 с одним и тем же вопросом: когда наконец сменится экономическое управление в больнице? Заметьте, уважаемая редакция, никого не оскорбляем, никакого негатива, просто вопрос, который интересует весь коллектив!

Коллектив

Нахожусь на стационарном лечении в хирургии, я здесь нахожусь первый раз, впечатление ужасное, нет горячей воды в палатах, в одном крыле в душевой вообще нет воды, никакой, это ужасно, мне в моей ситуации ходить нельзя и приходится идти по всему коридору в другое крыло в душевую. Там тоже не лучше, когда включаешь воду, бежит из трубы по полу вода и ты стоишь в сырости потом, что не очечь-то и приятно. В коридоре стены облупились, гниют. Неприятное зрелище. В общем, условия не очень хорошие. Конечно, хотелось бы, чтоб все было чистенько и была горячая вода!

Анастасия