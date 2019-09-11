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Под обрушившимся мостом погибли более 30 человек на мусульманском празднике в Ираке

19:00 11.09.2019 Фото: pixabay.com
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Число пострадавших приближается к 100. Давка произошла во время празднования Ашуры — дня поминовения мучеников городе Кербеле.

Под обрушившимся мостом погибли более 30 человек на мусульманском празднике в Ираке
В Ираке в давке на религиозном празднике погибло более 30 человек

Как минимум 31 человек погиб в иракском городе Кербеле, где во время мусульманского праздника произошла давка. По сообщениям телеканала Al Arabiya, число пострадавших приближается к 100.

ЧП произошло из-за обрушения части пешеходного перехода, который не выдержал одновременного нахождения на нем большого паломников.

По официальным данным, распространенным Министерством здравоохранения Ирака, погибло 16 человек, передает РГ.

«Шестнадцать человек погибли, 75 ранены в результате давки и удушения во время выполнения религиозных ритуалов в Кербеле», — говорится в заявлении ведомства, которые приводит РИА Новости. При этом отмечается, что это пока не окончательные цифры. По разным оценкам, число погибших может достичь 90 человек.

Обрушение перехода произошло во время празднования Ашуры — дня поминовения мучеников. Эта дата является одним из главных религиозных праздников шиитов, когда мусульмане вспоминают битву при Кербеле 680 года. Тогда был убит имам Хусейн, его брат Аббас и 70 их сподвижников. Во время массовых поминальных шествий на улицах организуются процессии-представления, в ходе которых их участники истязают себя цепями, наносят удары кинжалами и бьют себя кулаками в грудь, что символизирует гибель имама Хусейна и его сподвижников.

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От редакции

Паломники знают, на что идут?

Поросёнок Пётр, 11 сентября 2019 19:30
Массовая гибель мусульманских паломников, дело совершенно обычное и практически ежегодное, на всё воля божия

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