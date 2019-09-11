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Apple представил новые iPhone стоимостью до $1100

11:15 11.09.2019 Фото: phonemod.net
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Продажи стартуют 20 сентября. Новый iPhone 11 получил еще одну камеру — широкоугольную — с разрешением 12 мегапикселей.

Apple представил новые iPhone стоимостью до $1100
Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11

Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Новый iPhone 11 получил еще одну камеру — широкоугольную — с разрешением 12 мегапикселей. Ее оснастят режимом Night Mode, который позволит улучшить качество фотографий, сделанных в темном помещении или ночью. Также модель получит двукратный оптический зум. Одна из камер будет широкоугольной.
Камера сможет снимать видео в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Фронтальная камера получит возможность записывать видео в режиме замедленной съемки.
Помимо этого, iPhone 11 оснастят дисплеем Liquid Retina диагональю 6,1 дюйма.
Работать iPhone 11 сможет на час дольше по сравнению с iPhone XR.
Смартфон будет доступен в шести цветах. Стоимость модели составит 699 долларов.
Новый iPhone 11 Pro оснастят третьей камерой с телеобъективом. Он будет доступен в четырех цветах. Помимо этого, новая модель будет доступна в двух версиях: iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Они будут отличаться размерами: диагональ экрана составит соответственно 5,8 дюйма и 6,5 дюйма.
Также модель получит новый дисплей — Super Retina XDR.
Изменилась и «начинка» новых моделей. Три новых смартфона оснастят процессором A13, который станет самым быстрым в истории смартфонов, заверили в компании. Он способен осуществлять более триллиона операций в секунду.
Помимо этого, iPhone 11 Pro будет работать без подзарядки на четыре часа дольше, чем iPhone XS, а iPhone 11 Pro Max — на пять часов дольше, чем iPhone XS Max.
Стоимость моделей составит будет начинаться от 999 долларов и 1099 долларов соответственно. Продажи стартуют 20 сентября.
Источник: РИА Новости
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От редакции

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Аноним, 11 сентября 2019 12:18
На фото не iPhone 11
Поросёнок Пётр, 11 сентября 2019 14:26
iPhone 11 Pro.
Аноним, 11 сентября 2019 13:20
Зачем нужны три камеры ?
Поросёнок Пётр, 11 сентября 2019 14:28
Тут всё написано, https://www.apple.com/ru/iphone-11-pro/ Другой вопрос, хотите ли вы выложить за это сотню тысяч.

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