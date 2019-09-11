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40 автомобилей пострадали в 20 ДТП за первую неделю сентября в Бердске

11:30 11.09.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В то время как с начала года на бердских дорогах зарегистрировано 42 аварии, в которых 1 человек погиб и 54 получили травмы.

40 автомобилей пострадали в 20 ДТП за первую неделю сентября в Бердске
Обе машины получили повреждения в ДТП на перекрестке в Бердске

За первую неделю сентября в Бердске зарегистрировано 20 автодорожных происшествий, сообщили в управлении ГИБДД по новосибирской области.

В ежедневной сводке аварийности: столкновения, наезды на пешехода, на стоящее транспортное средство либо препятствие.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 5 сентября около 19 часов на автодороге «Чуйский тракт» Новосибирск — Барнаул водитель автомобиля «Киа Соул», управляя в нетрезвом виде, совершил наезд на дорожное ограждение справа по ходу своего движения, а затем столкновение с попутным автомобилем «Субару Легаси», в котором находилась семья с двумя несовершеннолетними детьми. В результате дорожно-транспортного происшествия травму руки получил водитель «Киа», в автомобиле «Субару» никто не пострадал: взрослые были пристегнуты штатными ремнями безопасности, дети 3-х и 7-летнего возраста находились в салоне с использованием детских удерживающих устройств (в автокреслах).

Днем раньше, 4 сентября около 18 часов в зоне нерегулируемого перекрестка улиц К. Маркса и Суворова водитель автомобиля «Ниссан» совершил столкновение с автомобилем «Хонда Капа», в котором пассажирка получила ушибленные травмы.

На бердских дорогах за первую неделю сентября сотрудниками Госавтоинспекции Новосибирской области зарегистрировано 20 фактов ДТП, в которых 2 человека получили травмы различной степени тяжести и 40 единиц транспортных средств механические повреждения.

Состояние аварийности на дорогах Бердска остается напряженным: за 8 месяцев 2019 года зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и 54 человека получили травмы различной степени тяжести. По вине водителей произошло 38 фактов автоаварий (90,5%). Нередко участниками дорожных происшествий становятся дети и подростки, 10 несовершеннолетних ребят в текущем году на улицах Бердска получили автодорожные травмы.

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От редакции

Почему увеличилось число ДТП?

Аноним, 11 сентября 2019 12:31
1 Да? А байкер с пассажиром недавно? Уже 2-х насчитал думать головой перестали совсем.

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