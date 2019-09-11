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Работать во время отпуска продолжает каждый третий россиянин

08:30 11.09.2019 Фото: pixabay.com
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Согласно результатам опроса, которые приводит ведомство, лишь 22% полностью отдыхают от работы, не отвечая ни на письма, ни на звонки. Многие используют отпуск для поиска новой работы.

Работать во время отпуска продолжает каждый третий россиянин
Треть россиян продолжает работать во время отпуска

Почти треть россиян продолжает работать во время отпуска, почти половина опрошенных решают в этот период только срочные дела. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного на портале Роструда «Работа в России».

«Примерно каждый третий (29%) россиянин из числа опрошенных во время отпуска регулярно проверяет почту и отвечает на запросы, связанные с работой. Примерно половина (49%) респондентов ответили, что во время отпуска решают исключительно срочные дела, и лишь 22% полностью отдыхают от работы, не отвечая ни на письма, ни на звонки», — говорится в сообщении пресс-службы Роструда.

В ходе опроса выяснилось, что многие используют отпуск для поиска новой работы. «Так, 23% сообщили, что при решении сменить работу всегда используют отпуск для поиска новой, а 27% отметили, что им приходилось так поступать, когда возникала необходимость срочно сменить работу»,- отметили в Роструде. Остальные стараются используют отпуск для отдыха.

Опрос также показал, что подавляющему большинству россиян (53%) для полноценного отдыха нужно более двух недель, для 34% респондентов — как минимум две недели и для 6% достаточно и одной недели.

Опрос проводился с 7 по 28 августа 2019 года. Число респондентов, принявших участие в опросе, составило 5 тыс. человек.

Источник: ТАСС

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