Почему не нужно мыть мясо, яйца и грибы?

Перед приготовлением и едой необходимо мыть: рыбу, овощи, фрукты, рис, бобовые и обязательно замачивайте картофель.

В ходе мытья мяса патогенные бактерии не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне

В конце августа власти США обратились к гражданам страны с призывом отказаться от привычки мыть мясо курицы и другой птицы перед его приготовлением и даже опубликовали соответствующее сообщение на официальном сайте правительства. Роскачество решило напомнить, какие ещё продукты лучше не мыть, и чем чревато несоблюдение этой рекомендации.

МЯСО

Как следует из результатов исследования, проведённого специалистами из Министерства сельского хозяйства США (USDA) и Университета штата Северная Каролина, в ходе мытья мяса патогенные бактерии не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне, попадая в чистую посуду или пищу, и угрожая тем самым здоровью.

Так, согласно докладу американских специалистов, в 25% случаев у людей, мывших птицу перед приготовлением, была диагностирована острая кишечная инфекция, вызванная сальмонеллой.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, миллионы американцев каждый год страдают из-за связанных с этим болезней. Из них в среднем около 128 тысяч попадают в больницы, и порядка 3 тысяч умирают, — отмечают в Минсельхозе США.

По словам специалистов, вредоносные бактерии в мясе птицы можно уничтожить лишь за счёт длительной термообработки, при которой внутренняя температура продукта составит не менее 74 градусов Цельсия.

ЯЙЦА

Мясо не единственный продукт, который не рекомендуется мыть. Так, испанская мониторинговая Организация потребителей и пользователей (OCU — Organización de Consumidores y Usuarios), как и Роскачество, входящая в Международную ассамблею организаций потребительских испытаний (ICRT), опубликовала в августе специальную памятку, перечислив и другие.

В их число, в частности, вошли яйца и грибы, продающиеся в упаковке.

Скорлупа яиц имеет пористую структуру, а также тонкую водонепроницаемую кутикулу, которая защищает их от попадания внутрь микробов. Если вы помоете яйца, вы можете удалить её, и бактерии проникнут за скорлупу, — пояснили в OCU.

ВАЖНО!Избегайте яиц птицы с повреждённой скорлупой!

ГРИБЫ

Что касается грибов, которые продаются в магазинах, то причины, по которым их лучше не мыть, несколько другие. Во-первых, их упаковывают, уже очистив от земли и грязи, а во-вторых, из-за воды они теряют значительную часть вкуса и аромата. Кроме того, хорошо впитывая влагу, грибы подвергаются риску быстро испортиться.

Принимая во внимание эти факторы, рекомендуется:

Вместо мытья протирать их. Например, влажной тканью;

Если шляпка гриба сильно загрязнена, срезать наиболее повреждённые участки;

Ошпарить грибы в кипятке, если в процессе готовки не предполагается высокой термической обработки.

ВАЖНО! Никогда не ешьте грибы в сыром виде!

Не менее важно помнить и том, какие продукты перед приготовлением, наоборот, рекомендуют мыть.

Рыбу, чтобы, в том числе очистить её от остатков внутренностей после потрошения;

Фрукты и овощи;

Замачивать очищенный картофель. Это особенно важно делать, если вы собираетесь его жарить: мытьё устранит некоторые сахара, а также снизит риск образования акриламида, который является сильным канцерогеном;

Рис, чтобы убрать лишний крахмал, а также сделать зерно более рыхлым;

Бобовые. Замачивание их в воде избавит продукт от некоторых компонентов, вызывающих повышенное газообразование, и облегчит процесс приготовления.

Как отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, гигиена питания – тема довольно сложная тема.

Овощи и фрукты мыть необходимо всегда, как, впрочем, и другую продукцию, продающуюся без упаковки, например, зелень. Эта операция проводится в целях обеззараживания. Мытьё круп носит иной характер – удаление лишней пыли и примесей. При этом сырые макароны мы не моем, так они потеряют свойства, — пояснила Елена Саратцева.

Что касается тех продуктов, которые мыть необязательно, то в их число входят товары, которые подвергаются термообработке (мясо, рыба, колбаса), и уже готовая к употреблению продукция (хлеб, кондитерские изделия, сыр).

Отдельный спорный вопрос – по сухофруктам, семечкам, зелени в герметичной упаковке, — добавила Елена Саратцева.

Замруководителя Роскачества уточнила, что в случае с этими товарами следует ориентироваться на указания в маркировке.

Источник: rskrf.ru