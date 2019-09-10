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ЦИК: Google и Facebook вмешивались в выборы 8 сентября в России

12:00 10.09.2019 Фото: pixabay.com
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Песков понадеялся на непредвзятое расследование в отношении поисковика и соцсети, которые, по данным Роскомнадзора, публиковали политическую рекламу в день тишины.

ЦИК: Google и Facebook вмешивались в выборы 8 сентября в России
Песков понадеялся на непредвзятое расследование в отношении Google

В Кремле надеются на непредвзятость расследования думской комиссии по вопросу возможного вмешательства Google и Facebook в выборы.

«Оставим это на усмотрение комиссии, — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Надеемся, что будет абсолютно непредвзятое рассмотрение этого вопроса со всеми нюансами и аспектами».
«Комиссия специально для этого и создана, чтобы профессионально такие вопросы рассматривать, они актуальны и важны», — продолжил представитель Кремля и предложил дождаться выводов комиссии.

Замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что материалы на страницах Google и Facebook можно считать вмешательством во внутренние дела России, а Роскомнадзор нашел там политическую рекламу в день выборов. Глава комиссии ГД Василий Пискарев сообщил, что данные о вмешательстве в выборы со стороны этих компаний будут внимательно изучены.

В Facebook заявили об ответственности рекламодателей за соблюдение избирательного законодательства, а в Google сказали, что поддерживают ответственную политическую рекламу, которая должна соответствовать нормам местного законодательства, включая «день тишины».

Источник: РГ

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От редакции

Соцсети могли повлиять на итоги выборов?

Поросёнок Пётр, 10 сентября 2019 13:57
Всё как обычно, сеть полна записями вбросов и крайне странного поведения некоторых членов избирательных комиссий, но, к этим фактам вопросов у ЦИКа конечно же не будет, нарушений не зафиксировано Во всём винова-та некая "реклама" в день выборов в Фейсбуке

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