Отличный сюрприз: подарочный сертификат от санатория «Рассвет»

Сертификат — отличный подарок

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ

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ДевичникСемейные торжестваПодарки родителямПоздравления учителям к первому сентября????Новый год8 Марта23 февраляДень Святого ВалентинаКорпоративные праздникина всех этих мероприятиях приятным, индивидуальным и желанным подарком будет подарочный сертификат! Ведь что может быть лучше, чем побаловать себя и отдаться в заботливые руки профессионалов!

Массажи, обёртывания, spa-программы, сауна, хаммам, японская баня, бассейн, тренажерный зал, отдельные лечебные и уходовые процедуры, туры выходного дня, курсовки, путевки — все это можно подарить посредством подарочного сертификата!

Подробнее по телефону: 8 800 250 69 19

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами

Источник: Раздел Санатория Рассвет на сайте Весь Бердск