Отличный сюрприз: подарочный сертификат от санатория «Рассвет»

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
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на всех этих мероприятиях приятным, индивидуальным и желанным подарком будет подарочный сертификат! Ведь что может быть лучше, чем побаловать себя и отдаться в заботливые руки профессионалов!
Массажи, обёртывания, spa-программы, сауна, хаммам, японская баня, бассейн, тренажерный зал, отдельные лечебные и уходовые процедуры, туры выходного дня, курсовки, путевки — все это можно подарить посредством подарочного сертификата!
Подробнее по телефону: 8 800 250 69 19
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами
Источник: Раздел Санатория Рассвет на сайте Весь Бердск