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Недвижимость / Общество

Чиновники ищут причины: почему не развивается арендное жилье?

15:45 09.09.2019 Фото: pixabay.com
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Мутко поручил выявить препятствия для развития арендного жилья. По его словам, люди могли бы арендовать такое жилье при переселении. Также оно было бы востребовано среди молодых семей.

Чиновники ищут причины: почему не развивается арендное жилье?
Мутко поручил выявить препятствия для развития арендного жилья

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко назвал арендное жилье перспективнейшим направлением на совещании с представителями Минстроя и ДОМ.РФ.

Он отметил, что такой опыт уже есть в Москве, Тобольске и на Дальнем Востоке. По его словам, люди могли бы арендовать такое жилье при переселении. Также оно было бы востребовано среди молодых семей.

«Ваша задача толкнуть инвесторов создавать арендное жилье. Надо посмотреть, какие сдерживающие факторы есть, что мешает инвесторам создавать арендное жилье», — обратился Виталий Мутко к участникам обсуждения на совещании в ДОМ.РФ.

Ранее министр строительства Владимир Якушев говорил, что субъекты могут создавать фонды для развития арендного жилья, как это делается сейчас для решения проблем обманутых дольщиков. Учрежденный региональным правительством фонд может выступать в качестве организации, которая может заниматься арендным жильем.

Источник: РГ

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