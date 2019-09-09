Угнали и перекрасили кран, КамАЗ и самосвал в Бердске: на скамье подсудимых трое подельников

На первом заседании обвиняемые не признали свою вину. Они обвиняются сразу по трем эпизодам за хищение в особо крупном размере, подделку и подкуп свидетелей.

Угнали и перекрасили кран, КамАЗ и самосвал трое подельников

5 сентября Бердский городской суд начал рассматривать дело по трем эпизодам в отношении Виталия Евтеева, Алексея Ручимского и Сергея Хорикова. Мужчины похитили сразу три крупных автотранспортных средства: кран, КамАЗ и самосвал. Стерли маркированные номера, перекрасили технику и имитировали сделку. Об этом рассказала «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник прокурора Бердска Светлана Тарасова 9 сентября.

— На первом заседании озвучили обвинение, но подсудимые себя виновными не признали. Хориков не признал себя в пособничестве. Также на первом заседании допросили представителя потерпевшего, — рассказала Светлана Владимировна.

События происходили с весны 2018 года до 12 июня 2019 года. Подсудимые Евтеев и Ручимский при пособничестве Хорикова тайно похитили с территории компании Бердска самосвал, КамАЗ и автокран. Подельники перегнали технику на территорию другой коммерческой организации в Искитиме. Стоимость всех машин составила больше 1 млн рублей. Один из подсудимых, Сергей Хориков, поручил своим рабочим перекрасить кран, чтобы скрыть хищение. Также по его указанию был удалены маркировочные обозначения, номера шасси, рамы и кузова с автокрана и самосвала. Так они хотели скрыть следы преступления. Также Сергей перечислили деньги за украденный автокран в другую организацию, чтобы создать видимость сделки.

Виталий Евтеев обвиняется в подкупе свидетелей в целях дачи ими ложных показаний. Все эти действия в совокупности определяются, как кража группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Краны и техника были изъяты сотрудниками полиции и возвращены собственнику. Следующее заседание суда пройдет 26 сентября в 14.30.