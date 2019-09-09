В «Единой России» назвали провокацией инцидент с подкупом избирателей в Новосибирске

По словам главы терризбиркома, мужчина предлагал 200 рублей за голос в пользу кандидата-единоросса. Суд в день выборов оштрафовал нарушителя за подкуп на 20 тыс. рублей. Но в ЕР требуют прокурорской проверки ради имиджа партии.

Четверо мужчин якобы предлагали избирателям деньги за голос, отданный за одного из кандидатов

Секретарь новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Панферов назвал инцидент, случившийся на одном из избирательных участков Калининского района в воскресенье, провокацией.

Дополнительные выборы депутата горсовета Новосибирска прошли по одномандатному избирательному округу № 12. В воскресенье председатель горизбиркома Тамара Краткая сообщила, что после обращения члена участковой избирательной комиссии в Калининском районе Новосибирска о подкупе избирателей на довыборах в горсовет депутатов возбуждено административное дело по правонарушению по статье 5.16 (подкуп избирателей). Четверо мужчин якобы предлагали избирателям деньги за голос, отданный за одного из кандидатов. Члены УИКа вызвали сотрудников полиции, которые составили с их слов административный протокол. В тот же день мировой судья в Калининском районе Новосибирска оштрафовал местного жителя за подкуп избирателей на 20 тыс. руб. По словам Краткой, правонарушитель предлагал по 200 руб. за голос в пользу кандидата-единоросса.

«Представители Новосибирского отделения «Единой Россия» подали заявление в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования, так как действия третьих лиц, указанные в публикациях СМИ, наносят ущерб имиджу партии», — заявил Панферов.

Как пояснили корреспонденту РБК Новосибирск, в заявлении единороссы просят провести прокурорскую проверку по фактам нарушения законодательства в отношении составления административного протокола и действий полиции и мирового судьи. По данным представителей партии, документы были оформлены неверно.

Источник: РБК