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8-летних «переростков» приводят в 1 класс родители в Бердске

15:45 09.09.2019, Галина Панчева Фото: pixabay. com
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Законодательством установлен возраст для первоклассников: не раньше 6,6 лет и не позже достижения 8 лет. Но некоторые родители пренебрегают стандартами.

8 летних переростков приводят в 1 класс родители в Бердске
В этом году за парты в бердских школах сели более 1300 первоклассников

Привести детей, достигших 7-летнего возраста, в 1 класс призывает власть родителей Бердска.

— Закончилась первая учебная неделя. Согласно действующему законодательству получение начального образования в образовательных организациях начинается по достижению детьми возраста 6 лет и 6 месяцев. Не позже достижения ими возраста 8 лет. При отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Те родители, которые не довели детей до школ, должны это сделать, — доложил на совещании чиновников 9 сентября замначальника бердского управления образования Михаил Каркавин.

По словам мэра Бердска Евгения Шестернина, практика показала, что 8-летних детей приводят в 1 классы. Два директора бердских учебных заведений, школы и детсада, дважды собирали родителей, чтобы объяснить, что в этом году необходимо сделать освидетельствование состояния здоровья детей, потому что без согласия родителей ребенка нельзя обследовать, отметил мэр.

— Дважды — потому что убеждение. Возникает вопрос: это безразличие? Одна посчитала, что пусть ребенок еще дома годик посидит. Хорошо, что она его не в 14 лет в школу привела, — возмущался мэр.

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