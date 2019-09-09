Путину пожаловались родители онкобольных детей на запреты в центре им. Блохина

Родители утверждают, что руководство онкоцентра мешает волонтёрам помогать отделению (закупке бытовой химии, памперсов, влажных салфеток, пелёнок), ссылаясь на то, что такая помощь оказывается за счёт больницы. Но она не обеспечивает несовершеннолетних пациентов этими принадлежностями.

Родители утверждают, что руководство онкоцентра мешает волонтёрам помогать отделению

Разбирательство началось в онкоцентре им. Блохина после письма родителей больных детей к Путину.

Авторы обращения недовольны российскими лекарствами, которые вводят их детям, и просят отстранить от работы главврача и замдиректора по науке. На это обратил внимание Telegram-канал Mash.

Руководитель пресс-службы учреждения Нина Попова рассказала «Говорит Москва», что ситуацию взяли на контроль уполномоченные органы.

«Никаких подробностей пока нет, мы узнали об этом в пятницу, 33 человека написали это письмо из 150 госпитализированных. Разбираемся. Вы наверняка видели письмо, вот с претензиями, которые там есть, с ними и разбираемся».

В письме родители утверждают, что руководство онкоцентра мешает волонтёрам помогать отделению (закупке бытовой химии, памперсов, влажных салфеток, пелёнок), ссылаясь на то, что такая помощь оказывается за счёт больницы. По данным обратившихся, медучреждение не обеспечивает несовершеннолетних пациентов этими принадлежностями. Из обращения президенту России также следует, что при предыдущем начальстве на осмотр детей уделялось больше времени. «Врачи занимаются ненужной бумажной документацией, которую ввело новое руководство», — говорится в письме.



В видеоролике, опубликованном Mash, замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии Максим Рыков заявляет, что новый директор Светлана Варфоломеева создаёт в коллективе «крайне напряжённую обстановку», угрожает сотрудникам сокращением ставок и предлагает уволиться по собственному желанию.

Источник: govoritmoskva.ru