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Вручную три тонны угля перекидали пожарные для ликвидации глубинного горения в Бердске

10:30 09.09.2019, Анастасия Солодкова Фото: МЧС
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Пожарным понадобилось более четырех часов на полную ликвидацию пожара на ул. Фабричной. Воду подвозили от гидранта, расположенного на расстоянии 550 метров.

Вручную три тонны угля перекидали пожарные для ликвидации глубинного горения в Бердске
Тление угля предотвратили пожарные в Бердске

В Бердск в воскресенье произошло возгорание в сарае, где хранился уголь, заготовленный на зиму.

По информации управления МЧС по Новосибирской области, 8 сентября в 11:25 на ул. Фабричной  произошло возгорание угля. В результате глубинного тления угля поврежден уголь. В 14:01 пожар был ликвидирован.

-Доставка огнетушащих средств осуществлялась путем подвоза воды от пожарного гидранта на расстоянии 550 метров. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — уточнили в МЧС.

Как прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» замначальника бердской пожарной охраны Тихон Фроловский, пожар произошел в доме №13. Он расположен в центре города на пересечении улиц. Фабричной и Лермонтова.

— Тлел уголь в сарае на площади 4 кв. метра. Было глубинное тление, поэтому на ликвидацию пожара ушло столько времени — более четырех часов. Пожарные слой за слоем снимали уголь и проливали. Они вручную перекидали тонны три угля, заготовленного на зиму, — рассказал подробности Фроловский.

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