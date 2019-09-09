Вручную три тонны угля перекидали пожарные для ликвидации глубинного горения в Бердске

Пожарным понадобилось более четырех часов на полную ликвидацию пожара на ул. Фабричной. Воду подвозили от гидранта, расположенного на расстоянии 550 метров.

Тление угля предотвратили пожарные в Бердске

В Бердск в воскресенье произошло возгорание в сарае, где хранился уголь, заготовленный на зиму.

По информации управления МЧС по Новосибирской области, 8 сентября в 11:25 на ул. Фабричной произошло возгорание угля. В результате глубинного тления угля поврежден уголь. В 14:01 пожар был ликвидирован.

-Доставка огнетушащих средств осуществлялась путем подвоза воды от пожарного гидранта на расстоянии 550 метров. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — уточнили в МЧС.

Как прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» замначальника бердской пожарной охраны Тихон Фроловский, пожар произошел в доме №13. Он расположен в центре города на пересечении улиц. Фабричной и Лермонтова.

— Тлел уголь в сарае на площади 4 кв. метра. Было глубинное тление, поэтому на ликвидацию пожара ушло столько времени — более четырех часов. Пожарные слой за слоем снимали уголь и проливали. Они вручную перекидали тонны три угля, заготовленного на зиму, — рассказал подробности Фроловский.