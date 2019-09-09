Турнир по русскому бильярду «Свободная пирамида» внесен в спортивный календарь Бердска

В День города подписано соглашение о ежегодном проведении соревнований на Кубок мэра Бердска по бильярду.

Участников турнира по бильярду приветствовали глава Бердска и спикер горсовета

В субботу, 7 сентября, в Бердске проходило множество соревнований, посвященных празднованию Дня рожденья города.

Одним, из важных событий стали соревнования по русскому бильярду на Кубок главы города «Свободная пирамида». В Бердске этот турнир прошел впервые.

Мэр Бердска Евгений Шестернин и председатель Совета депутатов города Валерий Бадьин поприветствовали участников турнира и поблагодарили их за развитие бильярдного спорта вгороде. Евгений Анатольевич вручил благодарственное письмо от своего имени Александру Спирину, который в бильярде уже более 80 лет.

В рамках соревнований состоялось торжественно подписание соглашения о проведении ежегодных соревнований на Кубок главы города. Данный турнир внесен в календарный план и будет проходить ежегодно в День города Бердска, сообщили в пресс-центре мэрии.