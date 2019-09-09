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Против экс-министра Михаила Абызова возбудили третье уголовное дело

09:45 09.09.2019 Фото: pixabay
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На этот раз ему инкриминируют отмывание преступных доходов. Раннее в ходе расследования арестованы активы на общую сумму 27 миллиардов рублей.

Против экс министра Михаила Абызова возбудили третье уголовное дело
Против Абызова возбудили третье уголовное дело

Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.

«При этом сам факт преступления, в результате которого якобы были получены доходы, не доказан», — заявил он.
По его словам, обвинение пока не предъявили, однако Абызов вряд ли признает вину.

Адвокат предположил, что третье дело нужно следствию, чтобы удержать под арестом имущество бывшего министра. Из 19 постановлений об аресте девять уже отменено, напомнил он.

Комментариями следствия РИА Новости не располагает.

Бывшего министра обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, он с соучастниками с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года похитил у нескольких компаний четыре миллиарда рублей и вывел средства за рубеж.

Всем фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

Абызов вину не признал, сейчас он находится в СИЗО.

В конце августа в отношении него возбудили второе уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Тогда же следователь по делу заявил, что в ходе расследования арестованы активы на общую сумму 27 миллиардов рублей.

Сам Абызов считает, что столь масштабные аресты можно расценить как давление на него.

Источник: РИА Новости

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Откуда у министра такие активы?

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